https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587137835.html
Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в ЕС
Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в ЕС
Компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Европейском союзе, в случае одобрения препарат можно начать использовать РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:10
2020-12-01T13:10
2020-12-01T13:53
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Европейском союзе, в случае одобрения препарат можно начать использовать в Европе до конца года, сообщается в совместном пресс-релизе производителей."Pfizer и BioNTech в понедельник, 30 ноября 2020 года, подали формальную заявку на экстренную регистрацию кандидата своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК", - говорится в пресс-релизе.Компании уточняют, что если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит заявку, то "это может потенциально позволить использовать BNT162b2 в Европе до конца 2020 года".В документе также уточняется, что Pfizer и BioNTech готовят запросы на авторизацию использования вакцины в Австралии, Канаде, Японии и других странах мира. Ранее в октябре они уже подали заявку на регистрацию вакцины в США.Компании отмечают, что поданные европейскому регулятору данные третьей фазы клинических испытаний показывают 95% эффективность вакцины среди разных возрастных, гендерных, расовых и этнических групп - 42% участников испытаний по всему миру и 30% в США представляли разные этнические и расовые группы, 41% участников глобальных тестов и 45% американских были в возрасте 56-85 лет. Среди испытуемых старше 65 лет вакцина показала эффективность в более чем 94%.Как уточняется в документе, экстренная регистрация вакцины предполагает, что регулятор должен принять решение, "превышает ли польза вакцины-кандидата риски заражения COVID-19".Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/pobochki-1584888933.html
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япония, сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, европа, общество
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости.
Компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса
в Европейском союзе, в случае одобрения препарат можно начать использовать в Европе
до конца года, сообщается в совместном пресс-релизе производителей.
"Pfizer и BioNTech в понедельник, 30 ноября 2020 года, подали формальную заявку на экстренную регистрацию кандидата своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК", - говорится в пресс-релизе.
Компании уточняют, что если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит заявку, то "это может потенциально позволить использовать BNT162b2 в Европе до конца 2020 года".
В документе также уточняется, что Pfizer и BioNTech готовят запросы на авторизацию использования вакцины в Австралии, Канаде, Японии и других странах мира. Ранее в октябре они уже подали заявку на регистрацию вакцины в США
.
Компании отмечают, что поданные европейскому регулятору данные третьей фазы клинических испытаний показывают 95% эффективность вакцины среди разных возрастных, гендерных, расовых и этнических групп - 42% участников испытаний по всему миру и 30% в США представляли разные этнические и расовые группы, 41% участников глобальных тестов и 45% американских были в возрасте 56-85 лет. Среди испытуемых старше 65 лет вакцина показала эффективность в более чем 94%.
Как уточняется в документе, экстренная регистрация вакцины предполагает, что регулятор должен принять решение, "превышает ли польза вакцины-кандидата риски заражения COVID-19".
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины в ноябре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.