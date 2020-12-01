https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587078044.html

Иммунолог рассказал, что не стоит делать после вакцинации от COVID-19

Иммунолог рассказал, что не стоит делать после вакцинации от COVID-19

Участникам испытаний вакцины от COVID-19 не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела, а в случае если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T04:13

2020-12-01T04:13

2020-12-01T07:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

тель-авив

израиль

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Иммунолог рассказал, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Участникам испытаний вакцины от COVID-19 не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела, а в случае если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на исследование, считает израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.Ранее в российском сегменте соцсетей появились сообщения, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования. По словам израильского профессора, подобное, хоть и противоречит правилам исследования, может происходить и в других странах."Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках. Не думаю, что это скажется на репутации прививки", - сказал собеседник агентства.Даже если испытуемый выясняет, получил ли он плацебо или активную вакцину, главное - чтобы эта информация не была доступна наблюдающему его врачу, считает эксперт."Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек. Но даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо", - предупредил собеседник агентства.По словам профессора, качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/privivka-1586947807.html

https://ria.ru/20201130/prichina-1587026141.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тель-авив, израиль