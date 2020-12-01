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Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев добросовестно трудится в тюремной библиотеке, рассказал директор Федеральной службы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:41
2020-12-01T17:41
дело алексея улюкаева
алексей улюкаев
башнефть
роснефть
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
игорь сечин
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев добросовестно трудится в тюремной библиотеке, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Александр Калашников.По его словам, Улюкаев не только следит за прохождением книг, чтобы их не повреждали, но и советует какие-то сотоварищам.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
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дело алексея улюкаева, алексей улюкаев, башнефть, роснефть, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь сечин, происшествия

Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке

17:41 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев добросовестно трудится в тюремной библиотеке, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Александр Калашников.

"Он очень начитанный, заказывает новые книги. Очень добросовестно трудится", - сказал Калашников в интервью телеканалу "Россия-24".

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
13 января, 11:35
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
По его словам, Улюкаев не только следит за прохождением книг, чтобы их не повреждали, но и советует какие-то сотоварищам.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
30 августа, 13:54
Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей
В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
 
Дело Алексея УлюкаеваАлексей УлюкаевБашнефтьРоснефтьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Игорь СечинПроисшествия
 
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