https://ria.ru/20201201/ulyukaev-1587205898.html
Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев добросовестно трудится в тюремной библиотеке, рассказал директор Федеральной службы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:41
2020-12-01T17:41
2020-12-01T17:41
дело алексея улюкаева
алексей улюкаев
башнефть
роснефть
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
игорь сечин
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев добросовестно трудится в тюремной библиотеке, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Александр Калашников.По его словам, Улюкаев не только следит за прохождением книг, чтобы их не повреждали, но и советует какие-то сотоварищам.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
https://ria.ru/20200113/1563356990.html
https://ria.ru/20200830/ulyukaev-1576489182.html
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дело алексея улюкаева, алексей улюкаев, башнефть, роснефть, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь сечин, происшествия