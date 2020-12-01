https://ria.ru/20201201/ukraina-1587255666.html

Источник: Совбез ООН проведет встречу по Украине с участием ДНР и ЛНР

Источник: Совбез ООН проведет встречу по Украине с участием ДНР и ЛНР

СБ ООН проведет в среду неформальную встречу (по "формуле Арриа"), посвященную исполнению минского пакета мер от 2015 года, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T23:22

2020-12-01T23:22

2020-12-01T23:32

луганская народная республика

донецкая народная республика

совет безопасности оон

украина

в мире

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ООН, 1 дек – РИА Новости. СБ ООН проведет в среду неформальную встречу (по "формуле Арриа"), посвященную исполнению минского пакета мер от 2015 года, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Ожидается проведение 2 декабря заседания по "формуле Арриа", посвященного теме Украины", - сказал собеседник агентства, отметив, что тема неформальной встречи - реализация минского пакета мер.По его словам, к участию приглашены полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

https://ria.ru/20201127/stsenariy-1586481367.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, украина, в мире