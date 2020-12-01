https://ria.ru/20201201/uchitel-1587212880.html

Избитого в Нальчике учителя перевели из реанимации

Избитого в Нальчике учителя перевели из реанимации

Учитель, избитый во время конфликта в школе в Нальчике, переведен из реанимации в обычную палату больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:08

2020-12-01T18:08

2020-12-01T18:08

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Учитель, избитый во время конфликта в школе в Нальчике, переведен из реанимации в обычную палату больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что между учеником восьмого класса лицея №2 Нальчика и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла драка между учителем, родственником ученика и его другом. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия. Один из нападавших был ранен, угрозы его жизни нет, учитель с травмами доставлен в лечебное учреждение. По информации минздрава, учитель был помещен в реанимационное отделение больницы в среднетяжелом состоянии, угрозы его жизни нет."Пострадавшего учителя перевели из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.По факту инцидента в УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201127/nalchik-1586669561.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия