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Избитого в Нальчике учителя перевели из реанимации
Избитого в Нальчике учителя перевели из реанимации
Учитель, избитый во время конфликта в школе в Нальчике, переведен из реанимации в обычную палату больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:08
2020-12-01T18:08
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Учитель, избитый во время конфликта в школе в Нальчике, переведен из реанимации в обычную палату больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что между учеником восьмого класса лицея №2 Нальчика и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла драка между учителем, родственником ученика и его другом. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия. Один из нападавших был ранен, угрозы его жизни нет, учитель с травмами доставлен в лечебное учреждение. По информации минздрава, учитель был помещен в реанимационное отделение больницы в среднетяжелом состоянии, угрозы его жизни нет."Пострадавшего учителя перевели из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.По факту инцидента в УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201127/nalchik-1586669561.html
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кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия

Избитого в Нальчике учителя перевели из реанимации

18:08 01.12.2020
 
© Фото очевидцаСотрудники полиции и медики в школе в Нальчике, где произошел конфликт между учителем и учеником
Сотрудники полиции и медики в школе в Нальчике, где произошел конфликт между учителем и учеником - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 дек – РИА Новости. Учитель, избитый во время конфликта в школе в Нальчике, переведен из реанимации в обычную палату больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что между учеником восьмого класса лицея №2 Нальчика и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла драка между учителем, родственником ученика и его другом. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия. Один из нападавших был ранен, угрозы его жизни нет, учитель с травмами доставлен в лечебное учреждение. По информации минздрава, учитель был помещен в реанимационное отделение больницы в среднетяжелом состоянии, угрозы его жизни нет.
"Пострадавшего учителя перевели из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.
По факту инцидента в УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)НальчикПроисшествия
 
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