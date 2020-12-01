Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201201/uchilische-1587241617.html
Шапша планирует построить в Калуге кадетское училище имени маршала Жукова
Шапша планирует построить в Калуге кадетское училище имени маршала Жукова
Власти Калужской области будут добиваться строительства в регионе президентского кадетского училища, которое будет носить имя выдающегося уроженца этих мест... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:50
2020-12-01T20:50
калужская область
владислав шапша
калуга
калужская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564770272_36:0:1280:700_1400x0_80_0_0_276d4fb3f1cda8f1a2602d5b921ba285.jpg
КАЛУГА, 1 дек – РИА Новости. Власти Калужской области будут добиваться строительства в регионе президентского кадетского училища, которое будет носить имя выдающегося уроженца этих мест маршала Георгия Жукова, заявил губернатор региона Владислав Шапша.Правительство Калужской области сообщает, что во вторник в деревне Стрелковке Жуковского района на родине Георгия Константиновича Жукова глава региона Владислав Шапша вместе с правнучкой маршала Варварой Ерохиной возложили цветы к памятнику-мемориалу великому полководцу в честь его дня рождения.Варвара Ерохина живет в Москве, занимается просветительской деятельностью. "Я испытываю чувство гордости за своего прадедушку. Я участвую во многих проектах по патриотическому воспитанию молодежи, в которых рассказываю о Георгии Жукове, как об одном из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне", - отметила она.Шапша подчеркнул, что в день рождения выдающегося земляка важно отдать дань памяти в месте, где он родился и жил."Мы гордимся своей историей и, конечно, должны делать все для того, чтобы сохранить эту память для будущих поколений. В России реализуется масштабный проект по строительству Президентских кадетских училищ. Калужская земля — родина Маршала Победы, поэтому считаю, что такое училище должно быть построено у нас в регионе и носить имя нашего великого земляка Георгия Жукова. Приложим все усилия, чтобы реализовать этот проект", – резюмировал губернатор.Возложения цветов, приуроченные к 124-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза, также прошли в памятных местах Калуги. Традиционно в них приняли участие ветераны войны и труда, представители органов власти, общественных организаций, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты и школьники.Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
https://ria.ru/20201130/obyazatelstva-1587010156.html
https://ria.ru/20201126/shapsha-1586490307.html
калуга
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564770272_224:0:1157:700_1400x0_80_0_0_b2feeb33a0e0b309c9acce8d2293738f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, калуга, калужская область, общество

Шапша планирует построить в Калуге кадетское училище имени маршала Жукова

20:50 01.12.2020
 
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 1 дек – РИА Новости. Власти Калужской области будут добиваться строительства в регионе президентского кадетского училища, которое будет носить имя выдающегося уроженца этих мест маршала Георгия Жукова, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Правительство Калужской области сообщает, что во вторник в деревне Стрелковке Жуковского района на родине Георгия Константиновича Жукова глава региона Владислав Шапша вместе с правнучкой маршала Варварой Ерохиной возложили цветы к памятнику-мемориалу великому полководцу в честь его дня рождения.
Варвара Ерохина живет в Москве, занимается просветительской деятельностью. "Я испытываю чувство гордости за своего прадедушку. Я участвую во многих проектах по патриотическому воспитанию молодежи, в которых рассказываю о Георгии Жукове, как об одном из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне", - отметила она.
Шапша подчеркнул, что в день рождения выдающегося земляка важно отдать дань памяти в месте, где он родился и жил.
Калуга - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 17:29Калужская область
Власти Калужской области рассказали об исполнении социальных обязательств
"Мы гордимся своей историей и, конечно, должны делать все для того, чтобы сохранить эту память для будущих поколений. В России реализуется масштабный проект по строительству Президентских кадетских училищ. Калужская земля — родина Маршала Победы, поэтому считаю, что такое училище должно быть построено у нас в регионе и носить имя нашего великого земляка Георгия Жукова. Приложим все усилия, чтобы реализовать этот проект", – резюмировал губернатор.
Возложения цветов, приуроченные к 124-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза, также прошли в памятных местах Калуги. Традиционно в них приняли участие ветераны войны и труда, представители органов власти, общественных организаций, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты и школьники.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 17:50Калужская область
Пандемия не помешала строительной отрасли Калужской области, заявил Шапша
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалугаКалужская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния