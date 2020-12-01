Шапша планирует построить в Калуге кадетское училище имени маршала Жукова
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
КАЛУГА, 1 дек – РИА Новости. Власти Калужской области будут добиваться строительства в регионе президентского кадетского училища, которое будет носить имя выдающегося уроженца этих мест маршала Георгия Жукова, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Правительство Калужской области сообщает, что во вторник в деревне Стрелковке Жуковского района на родине Георгия Константиновича Жукова глава региона Владислав Шапша вместе с правнучкой маршала Варварой Ерохиной возложили цветы к памятнику-мемориалу великому полководцу в честь его дня рождения.
Варвара Ерохина живет в Москве, занимается просветительской деятельностью. "Я испытываю чувство гордости за своего прадедушку. Я участвую во многих проектах по патриотическому воспитанию молодежи, в которых рассказываю о Георгии Жукове, как об одном из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне", - отметила она.
Шапша подчеркнул, что в день рождения выдающегося земляка важно отдать дань памяти в месте, где он родился и жил.
"Мы гордимся своей историей и, конечно, должны делать все для того, чтобы сохранить эту память для будущих поколений. В России реализуется масштабный проект по строительству Президентских кадетских училищ. Калужская земля — родина Маршала Победы, поэтому считаю, что такое училище должно быть построено у нас в регионе и носить имя нашего великого земляка Георгия Жукова. Приложим все усилия, чтобы реализовать этот проект", – резюмировал губернатор.
Возложения цветов, приуроченные к 124-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза, также прошли в памятных местах Калуги. Традиционно в них приняли участие ветераны войны и труда, представители органов власти, общественных организаций, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты и школьники.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.