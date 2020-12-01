https://ria.ru/20201201/ubiytsa-1587126472.html
СМИ: в Казани задержали подозреваемого в убийстве не менее 25 женщин
СМИ: в Казани задержали подозреваемого в убийстве не менее 25 женщин
В Казани задержали мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких десятков пожилых женщин, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:46
2020-12-01T12:46
2020-12-01T19:16
дело "поволжского маньяка"
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Казани задержали мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких десятков пожилых женщин, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Его искали несколько лет, три года назад за помощь в поимке и установлении личности предлагали три миллиона рублей.Как сообщает ИА "Татар-Информ", в операции участвовали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. У следствия был образец ДНК преступника (его удалось обнаружить на месте одного из убийств) и он совпал с ДНК задержанного.Первое преступление, как предполагают следователи, мужчина мог совершить в 2011 году. Кроме того, они считают, что он действовал не только в своем регионе, но и в соседних. Всего за ним может числиться более 30 убийств.Начальник УМВД России по городу Казани Рустем Кадыров в эфире одного из местных телеканалов ранее предполагал, что преступник следит за женщинами, может предложить донести сумку из магазина. По другим данным, мужчина проникал в квартиры будущих жертв под видом соцработника или другой службы, например газовой.Задержанный уже дал показания. Расследование ведет главное следственное управление СК России.
https://ria.ru/20191021/1559947109.html
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дело "поволжского маньяка", республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия