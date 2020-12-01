https://ria.ru/20201201/ubiytsa-1587126472.html

СМИ: в Казани задержали подозреваемого в убийстве не менее 25 женщин

СМИ: в Казани задержали подозреваемого в убийстве не менее 25 женщин

В Казани задержали мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких десятков пожилых женщин, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:46

2020-12-01T12:46

2020-12-01T19:16

дело "поволжского маньяка"

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Казани задержали мужчину, которого подозревают в убийстве нескольких десятков пожилых женщин, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Его искали несколько лет, три года назад за помощь в поимке и установлении личности предлагали три миллиона рублей.Как сообщает ИА "Татар-Информ", в операции участвовали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. У следствия был образец ДНК преступника (его удалось обнаружить на месте одного из убийств) и он совпал с ДНК задержанного.Первое преступление, как предполагают следователи, мужчина мог совершить в 2011 году. Кроме того, они считают, что он действовал не только в своем регионе, но и в соседних. Всего за ним может числиться более 30 убийств.Начальник УМВД России по городу Казани Рустем Кадыров в эфире одного из местных телеканалов ранее предполагал, что преступник следит за женщинами, может предложить донести сумку из магазина. По другим данным, мужчина проникал в квартиры будущих жертв под видом соцработника или другой службы, например газовой.Задержанный уже дал показания. Расследование ведет главное следственное управление СК России.

https://ria.ru/20191021/1559947109.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело "поволжского маньяка", республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия