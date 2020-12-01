https://ria.ru/20201201/tykva-1587211513.html

Очищение сосудов и заживление ран: полезные свойства тыквенных семечек

Очищение сосудов и заживление ран: полезные свойства тыквенных семечек

Семечки тыквы — богатый микроэлементами продукт, который издревле применялся в народной медицине. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:50

2020-12-01T18:50

2020-12-01T18:50

здоровый образ жизни (зож)

южная америка

продукты

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Семечки тыквы — богатый микроэлементами продукт, который издревле применялся в народной медицине. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина и история тыквыСчитается, что тыкву впервые стали культивировать в Центральной и Южной Америке, откуда она распространилась по миру. В России овощ появился в XVI веке, но широкую известность получил начиная с XVIII века. Во многих южных областях России неприхотливое, дающее большие урожаи и удобное в хранении растение настолько прижилось, что там считают овощ исконно русской культурой. Семечки тыквенные ценились за пользу в народной медицине и как способ разнообразить повседневный рацион. Чем полезны тыквенные семечкиНасыщенная различными микроэлементами тыквенная семечка — вкусный, питательный и полезный продукт, содержащий до 52% жирного масла и до 28% белка. Целебные свойства тыквенных семечек связаны с тем, что в состав продукта также входят ценные минералы и витамины. Продукт — источник клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот, защищающих сердечно-сосудистую систему. Он богаты жирными кислотами Омега-3. Мякоть и семя тыквы полезно для стенок сосудов, повышая их эластичность. Для очистки сосудов используют спиртовую настойку на семечках. Витамин D помогает сохранять кости крепкими и способствует усвоению кальция. Цинк оказывает благотворное влияние на состояние волос, ногтей и повышает иммунитет. Магний необходим для работы сердца и нервной системы, помогает нормализовать артериальное давление. Польза тыквенных семечек заключается также в том, что они ускоряют заживление ран и замедляют процесс образования плохого холестерина. Всего 100 г продукта обеспечат организм человека суточной нормой железа и 17 процентами дневной нормы селена. В семечках присутствует аминокислота триптофан, необходимая для выработки гормона удовольствия серотонина. Они даже способны облегчить головную боль. Входящие в их состав магний, цинк и фосфор нормализуют работу головного мозга и позволяют избавиться от неприятных ощущений.Это калорийный продукт, в семечках около 500 ккал на 100 г. БЖУ на 100 г:Могут ли они быть опасныДаже такой продукт как тыквенные семечки при всей свое пользе может нанести вред, если не учесть противопоказания. Их не стоит его есть при индивидуальной непереносимости или аллергии на продукт. Нужно иметь в виду, это — калорийное кушанье, желающим похудеть стоит его ограничить в рационе.Чтобы тыквенные семечки не причинили организму вред, с осторожностью стоит употреблять продукт при повышенной кислотности желудочного сока, при обострениях заболеваний ЖКТ, беременным и кормящим женщинам. Как применяют в медицинеНа основе семечек делают некоторые лекарственные препараты, которые защищают печень от вредных веществ и помогают в ее лечении. Тыквенные семечки полезны еще и тем, что входящий в их состав цинк показан при угревой сыпи, себорее, перхоти — заболеваниях, вызванных недостатком этого микроэлемента.Масло семян тыквы богато ненасыщенными жирными кислотами. Из него делают лекарство против склероза, гастрита, язвы желудка, простатита. Тыквенное масло применяется наружно при псориазе, герпесе, ожогах, экземе и диатезе. Из семечек готовят напиток, помогающий при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Тыква поможет тем, кто страдает бессонницей. Чтобы ночью крепко спать, рекомендуется принимать настой из миндальных орехов и семян тыквы.С давних пор продукт считается хорошим противоглистным и мочегонным средством. Полезность тыквенных семечек в этом плане была доказана научно. Чтобы избавиться от гельминтов, а также для профилактики достаточно просто есть сушеные тыквенные семечки.Хорошо известно, чем полезны тыквенные семечки для мужчин. Цинк, которым богат продукт, крайне необходим мужскому организму. В подростковом возрасте он помогает бороться с угрями, себореей, в среднем и пожилом — прекрасное средство профилактики простатита. Считается, что съедая в день по 50-60 зерен, можно предотвратить этот недуг.Применение в кулинарииЧтобы высушить тыквенные семечки, сначала надо тщательно отмыть их от мякоти. Затем следует выложить их на гладкую поверхность ровным слоем и выставить на свежий воздух примерно на 3 часа. После этого семечки можно очистить, выложить на противень, сбрызнуть маслом, солью и поставить в духовку, разогретую до 180С. Готовить примерно 25 минут, периодически переворачивая. Семечками посыпают кондитерские изделия, добавляют измельченными в различные блюда, используют при выпечке хлеба. Продукт можно использовать как добавку к супам, как ингредиент для кляра при приготовлении мясных блюд, как дополнение к кашам, салатам и к выпечке, и даже делать из них козинаки. Как выбрать и хранитьЛучше всего покупать не семечки неочищенными — естественная оболочка не дает зернам высохнуть и позволяет сохранять полезные вещества и вкус. Хранить тыквенные семечки следует в плотно закрытой герметичной посуде. Неочищенный продукт долго пролежит при комнатной температуре. При этом зерна голосемянного сорта тыквы лучше хранить в холодильнике и использовать побыстрее. Как правильно употреблять Продукт лучше употреблять натощак или спустя несколько часов после приема пищи. Если семечки не прожаривать, а только подсушить, тогда сохранится большее количество полезных веществ. Можно их чистить непосредственно перед употреблением и есть так, а можно истолочь и смешать с медом, тогда получится настоящее лакомство. Ответ на вопрос, как есть тыквенные семечки, связан с их высокой калорийностью. Продукт очень питателен. Поэтому ребенку рекомендуется принимать 20-30 г за один раз, взрослому — до 100г. Если мужчине употреблять семечки вечером, влияние на повышение тестостерона будет сильнее, так как этот гормон вырабатывается во время сна.

https://ria.ru/20201125/tykva-1586339205.html

https://ria.ru/20190829/1558037496.html

https://ria.ru/20131031/973924616.html

https://ria.ru/20101030/290829269.html

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), южная америка, продукты