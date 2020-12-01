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Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире

Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире

В настоящее время полиция в немецком Трире исходит из того, что угрозы населению нет, однако просит горожан избегать центра города, заявил в прямом эфире... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:46

2020-12-01T17:46

2020-12-01T17:58

наезд на пешеходов в германии

трир

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. В настоящее время полиция в немецком Трире исходит из того, что угрозы населению нет, однако просит горожан избегать центра города, заявил в прямом эфире телеканала N24 официальный представитель ведомства Уве Конц.Ранее полиция Трира подтвердила информацию о двух погибших в результате наезда, водитель задержан. О его мотивах официально пока не сообщается."Мы исходим из того, что угрозы больше нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущих.Конц добавил, что полиция обращается к гражданам с призывом избегать центра города и пешеходной зоны, там идет полицейская операция.

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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу 2020-12-01T17:46 true PT1M03S

Первые кадры с места ДТП в Трире Первые кадры с места ДТП в Трире 2020-12-01T17:46 true PT0M44S

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наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире