https://ria.ru/20201201/trir-1587207337.html
Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
В настоящее время полиция в немецком Трире исходит из того, что угрозы населению нет, однако просит горожан избегать центра города, заявил в прямом эфире... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:46
2020-12-01T17:46
2020-12-01T17:58
наезд на пешеходов в германии
трир
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. В настоящее время полиция в немецком Трире исходит из того, что угрозы населению нет, однако просит горожан избегать центра города, заявил в прямом эфире телеканала N24 официальный представитель ведомства Уве Конц.Ранее полиция Трира подтвердила информацию о двух погибших в результате наезда, водитель задержан. О его мотивах официально пока не сообщается."Мы исходим из того, что угрозы больше нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущих.Конц добавил, что полиция обращается к гражданам с призывом избегать центра города и пешеходной зоны, там идет полицейская операция.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
2020-12-01T17:46
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Первые кадры с места ДТП в Трире
Первые кадры с места ДТП в Трире
2020-12-01T17:46
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PT0M44S
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. В настоящее время полиция в немецком Трире исходит из того, что угрозы населению нет, однако просит горожан избегать центра города, заявил в прямом эфире телеканала N24 официальный представитель ведомства Уве Конц.
Ранее полиция Трира
подтвердила информацию о двух погибших в результате наезда, водитель задержан. О его мотивах официально пока не сообщается.
"Мы исходим из того, что угрозы больше нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущих.
Конц добавил, что полиция обращается к гражданам с призывом избегать центра города и пешеходной зоны, там идет полицейская операция.