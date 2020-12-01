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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201201/tatarstan-1587105090.html
В Татарстане запустят сервис по решению вопросов городского развития
В Татарстане запустят сервис по решению вопросов городского развития
Платформа для вовлечения жителей в решение вопросов городского развития будет запущена в Татарстане в 2021 году, сообщает министерство цифрового развития... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:56
2020-12-01T10:56
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Платформа для вовлечения жителей в решение вопросов городского развития будет запущена в Татарстане в 2021 году, сообщает министерство цифрового развития республики."В Татарстане планируют в 2021 году запустить цифровую платформу для вовлечения жителей республики в решение вопросов городского развития. Сервис будет доступен также местному бизнесу и властям. Благодаря программе жители смогут общаться с управляющими компаниями и предлагать идеи для улучшения, например, дворовой площадки. На платформе появится виртуальная доска объявлений, которая будет информировать граждан о всех событиях в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря "доске" жители не пропустят объявления о предстоящих плановых отключениях воды, света и вовремя узнают о планируемых ремонтных работах. Более того, жители смогут создавать объявления самостоятельно, например, если нашли во дворе ключи или другие забытые соседями вещи.У каждого пользователя приложения будет собственный профиль, через который он сможет направлять заявки в управляющие компании, предлагать инициативы по решению вопросов, вступать в локальные сообщества по интересам и общаться с соседями. С помощью платформы жители Татарстана также смогут видеть все акции и предложения, действующие в магазинах, кафе, салонах красоты и других заведениях, находящихся рядом с их жилым комплексом, оставлять отзывы и находить актуальные контакты."В то же время платформа позволит бизнесменам и самозанятым стать ближе к клиентам. Приложение покажет, какие услуги интересуют людей в первую очередь, какие акции привлекли большее количество людей и так далее. Сейчас цифровая платформа находится на финальном этапе проектирования. В декабре начнется стадия активного тестирования", - отметили в минцифры республики.
https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html
https://ria.ru/20201125/orden-1586207628.html
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республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане запустят сервис по решению вопросов городского развития

10:56 01.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Платформа для вовлечения жителей в решение вопросов городского развития будет запущена в Татарстане в 2021 году, сообщает министерство цифрового развития республики.
"В Татарстане планируют в 2021 году запустить цифровую платформу для вовлечения жителей республики в решение вопросов городского развития. Сервис будет доступен также местному бизнесу и властям. Благодаря программе жители смогут общаться с управляющими компаниями и предлагать идеи для улучшения, например, дворовой площадки. На платформе появится виртуальная доска объявлений, которая будет информировать граждан о всех событиях в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что благодаря "доске" жители не пропустят объявления о предстоящих плановых отключениях воды, света и вовремя узнают о планируемых ремонтных работах. Более того, жители смогут создавать объявления самостоятельно, например, если нашли во дворе ключи или другие забытые соседями вещи.
У каждого пользователя приложения будет собственный профиль, через который он сможет направлять заявки в управляющие компании, предлагать инициативы по решению вопросов, вступать в локальные сообщества по интересам и общаться с соседями. С помощью платформы жители Татарстана также смогут видеть все акции и предложения, действующие в магазинах, кафе, салонах красоты и других заведениях, находящихся рядом с их жилым комплексом, оставлять отзывы и находить актуальные контакты.
"В то же время платформа позволит бизнесменам и самозанятым стать ближе к клиентам. Приложение покажет, какие услуги интересуют людей в первую очередь, какие акции привлекли большее количество людей и так далее. Сейчас цифровая платформа находится на финальном этапе проектирования. В декабре начнется стадия активного тестирования", - отметили в минцифры республики.
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