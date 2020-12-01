https://ria.ru/20201201/tatarstan-1587102339.html
В Татарстане откроют более 40 фельдшерско-акушерских пунктов
В Татарстане откроют более 40 фельдшерско-акушерских пунктов
Более 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Татарстане до конца текущего года, сообщило министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:37
2020-12-01T10:37
2020-12-01T10:37
республика татарстан
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Более 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Татарстане до конца текущего года, сообщило министерство здравоохранения республики.Мероприятия, направленные на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Татарстана, реализуются по поручению главы республики с 2012 года. По данной программе ежегодно порядка 300 миллионов рублей направляется на строительство новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, а также на капитальный ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц."В текущем году будет сдан в эксплуатацию 41 фельдшерско-акушерский пункт, восемь врачебных амбулаторий и один офис врачей общей практики", - говорится в сообщении.По данным минздрава республики, всего в Татарстане функционируют 1,7 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. С 2012 по 2019 год по модульной технологии построено 507 таких пунктов, а также 35 врачебных амбулаторий. Кроме этого, в республике проведен капитальный ремонт почти 1,5 тысячи существующих фельдшерско-акушерских пунктов, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц.Отмечается, что построенные фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и патологоанатомические отделения отвечают всем необходимым санитарным нормам и полностью укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью.
https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html
https://ria.ru/20201125/orden-1586207628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости.
Более 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Татарстане
до конца текущего года, сообщило министерство здравоохранения республики.
Мероприятия, направленные на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Татарстана, реализуются по поручению главы республики с 2012 года. По данной программе ежегодно порядка 300 миллионов рублей направляется на строительство новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, а также на капитальный ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц.
"В текущем году будет сдан в эксплуатацию 41 фельдшерско-акушерский пункт, восемь врачебных амбулаторий и один офис врачей общей практики", - говорится в сообщении.
По данным минздрава республики, всего в Татарстане функционируют 1,7 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. С 2012 по 2019 год по модульной технологии построено 507 таких пунктов, а также 35 врачебных амбулаторий. Кроме этого, в республике проведен капитальный ремонт почти 1,5 тысячи существующих фельдшерско-акушерских пунктов, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц.
Отмечается, что построенные фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и патологоанатомические отделения отвечают всем необходимым санитарным нормам и полностью укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью.