https://ria.ru/20201201/tatarstan-1587102339.html

В Татарстане откроют более 40 фельдшерско-акушерских пунктов

В Татарстане откроют более 40 фельдшерско-акушерских пунктов

Более 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Татарстане до конца текущего года, сообщило министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:37

2020-12-01T10:37

2020-12-01T10:37

республика татарстан

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Более 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Татарстане до конца текущего года, сообщило министерство здравоохранения республики.Мероприятия, направленные на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Татарстана, реализуются по поручению главы республики с 2012 года. По данной программе ежегодно порядка 300 миллионов рублей направляется на строительство новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, а также на капитальный ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц."В текущем году будет сдан в эксплуатацию 41 фельдшерско-акушерский пункт, восемь врачебных амбулаторий и один офис врачей общей практики", - говорится в сообщении.По данным минздрава республики, всего в Татарстане функционируют 1,7 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. С 2012 по 2019 год по модульной технологии построено 507 таких пунктов, а также 35 врачебных амбулаторий. Кроме этого, в республике проведен капитальный ремонт почти 1,5 тысячи существующих фельдшерско-акушерских пунктов, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц.Отмечается, что построенные фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и патологоанатомические отделения отвечают всем необходимым санитарным нормам и полностью укомплектованы медицинским оборудованием и мебелью.

https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html

https://ria.ru/20201125/orden-1586207628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество