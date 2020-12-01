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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201201/taksi-1587192474.html
Более полутора тысяч нарушений такси выявили в Подмосковье в ноябре
Более полутора тысяч нарушений такси выявили в Подмосковье в ноябре
Свыше 1,5 тысяч нарушений водителями такси выявили сотрудники министерства транспорта Московской области в ноябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:45
2020-12-01T16:45
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч нарушений водителями такси выявили сотрудники министерства транспорта Московской области в ноябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Инспекторы проверяют соблюдение масочного режима водителями и пассажирами, наличие разрешения такси и соответствие региональному стандарту."Всего за месяц было проверено более 3,5 тысяч машин такси, из которых порядка 500 водителей нарушили требования по соблюдению масочного режима. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф согласно КоАП МО — 5 тысяч рублей. Также водители должны проводить дезинфекцию салона автомобиля и проветривать салон после каждого пассажира", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что у 500 таксистов не было документов об обязательном техническом и медицинском осмотре, у некоторых водителей общий водительский стаж составлял менее 3 лет. Все водители привлечены к административной ответственности, при этом более 200 машин эвакуировано на спецстоянки.Всего с начала года было выписано более 6,5 тысяч штрафов на общую сумму 38,1 миллионов рублей. Из них более 1,2 тысяч машин изъято и перемещено на штрафстоянку.
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московская область (подмосковье)

Более полутора тысяч нарушений такси выявили в Подмосковье в ноябре

16:45 01.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч нарушений водителями такси выявили сотрудники министерства транспорта Московской области в ноябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Инспекторы проверяют соблюдение масочного режима водителями и пассажирами, наличие разрешения такси и соответствие региональному стандарту.
"Всего за месяц было проверено более 3,5 тысяч машин такси, из которых порядка 500 водителей нарушили требования по соблюдению масочного режима. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф согласно КоАП МО — 5 тысяч рублей. Также водители должны проводить дезинфекцию салона автомобиля и проветривать салон после каждого пассажира", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что у 500 таксистов не было документов об обязательном техническом и медицинском осмотре, у некоторых водителей общий водительский стаж составлял менее 3 лет. Все водители привлечены к административной ответственности, при этом более 200 машин эвакуировано на спецстоянки.
Всего с начала года было выписано более 6,5 тысяч штрафов на общую сумму 38,1 миллионов рублей. Из них более 1,2 тысяч машин изъято и перемещено на штрафстоянку.
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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