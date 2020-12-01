https://ria.ru/20201201/taksi-1587192474.html

Более полутора тысяч нарушений такси выявили в Подмосковье в ноябре

Более полутора тысяч нарушений такси выявили в Подмосковье в ноябре

Свыше 1,5 тысяч нарушений водителями такси выявили сотрудники министерства транспорта Московской области в ноябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:45

2020-12-01T16:45

2020-12-01T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Свыше 1,5 тысяч нарушений водителями такси выявили сотрудники министерства транспорта Московской области в ноябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Инспекторы проверяют соблюдение масочного режима водителями и пассажирами, наличие разрешения такси и соответствие региональному стандарту."Всего за месяц было проверено более 3,5 тысяч машин такси, из которых порядка 500 водителей нарушили требования по соблюдению масочного режима. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф согласно КоАП МО — 5 тысяч рублей. Также водители должны проводить дезинфекцию салона автомобиля и проветривать салон после каждого пассажира", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что у 500 таксистов не было документов об обязательном техническом и медицинском осмотре, у некоторых водителей общий водительский стаж составлял менее 3 лет. Все водители привлечены к административной ответственности, при этом более 200 машин эвакуировано на спецстоянки.Всего с начала года было выписано более 6,5 тысяч штрафов на общую сумму 38,1 миллионов рублей. Из них более 1,2 тысяч машин изъято и перемещено на штрафстоянку.

https://ria.ru/20201201/registr-1587151976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)