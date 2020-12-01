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Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
Надо разрабатывать свои платежные механизмы, независимые от Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя угрозы отключения Белоруссии от SWIFT. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:21
2020-12-01T19:58
светлана тихановская
swift
минск
сергей лавров
белоруссия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Надо разрабатывать свои платежные механизмы, независимые от Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя угрозы отключения Белоруссии от SWIFT.Он отметил, что Запад доказал свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся под контролем западных стран, не вполне надежно.Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться введения дополнительных санкций против Минска, в частности отключения республиканских банков от международной системы совершения платежей SWIFT.
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светлана тихановская, swift, минск, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии

17:21 01.12.2020 (обновлено: 19:58 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Надо разрабатывать свои платежные механизмы, независимые от Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя угрозы отключения Белоруссии от SWIFT.

"Что касается SWIFT, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы ее обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы. Такое внимание уделяется прежде всего потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни. Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

Он отметил, что Запад доказал свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся под контролем западных стран, не вполне надежно.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться введения дополнительных санкций против Минска, в частности отключения республиканских банков от международной системы совершения платежей SWIFT.
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Светлана ТихановскаяSWIFTМинскСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
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