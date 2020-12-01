Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии

"Что касается SWIFT, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы ее обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы. Такое внимание уделяется прежде всего потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни. Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.