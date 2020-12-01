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Зараженных АЧС свиней под Омском кормили отходами из ковидной больницы
Зараженных АЧС свиней под Омском кормили отходами из ковидной больницы
Свиней в деревне под Омском кормили остатками пищи из ковидной больницы имени Кабанова в Омске, животные заражены африканской чумой свиней, их пришлось... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:37
2020-12-01T11:37
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
омский район
омск
тюменская область
происшествия
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ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Свиней в деревне под Омском кормили остатками пищи из ковидной больницы имени Кабанова в Омске, животные заражены африканской чумой свиней, их пришлось уничтожить, рассказала на пресс-конференции представитель управления Россельхознадзора по региону.На портале официально-правовой информации 30 ноября появился указ губернатора Омской области о введении карантина до 24 декабря в деревне Березянка Омского района из-за обнаружения очага АЧС.Представители Россельхознадзора сообщили во вторник, что в двух соседних с Березянкой деревнях, Давыдовке и Зеленовке (в 5 км от границы очага), из-за АЧС в минувшие выходные уничтожили 374 свинью. Специалисты Россельхознадзора выехали на место и проверили, в каких условиях содержали животных, у которых обнаружили вирус.По её словам, фермер выращивал свиней на продажу в убойный пункт, откуда мясо поступало в торговые точки Омска, а также в Исилькульский район и Тюменскую область. Но заражённую свинину успели отследить и изъять, отметила представитель Россельхознадзора.В министерстве здравоохранения Омской области заявили, что все пищевые отходы класса А утилизируются подрядчиками.Данных о том, что коронавирус может трансформироваться в африканскую чуму свиней и наоборот, в научной литературе не зафиксировано, АЧС не опасна для человека, добавили в минздраве. "Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений никоим образом не влияют на эпидемиологическую обстановку", - добавили в министерстве.Очаг африканской чумы свиней (АЧС) был впервые зарегистрировали в Омской области в июле 2017 года. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Омской области из-за вспышки АЧС, был снят в ноябре 2017 года.
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), омский район, омск, тюменская область, происшествия

Зараженных АЧС свиней под Омском кормили отходами из ковидной больницы

11:37 01.12.2020
 
© Michael ProbstСвиньи в стойле. Германия
Свиньи в стойле. Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Michael Probst
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ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Свиней в деревне под Омском кормили остатками пищи из ковидной больницы имени Кабанова в Омске, животные заражены африканской чумой свиней, их пришлось уничтожить, рассказала на пресс-конференции представитель управления Россельхознадзора по региону.
На портале официально-правовой информации 30 ноября появился указ губернатора Омской области о введении карантина до 24 декабря в деревне Березянка Омского района из-за обнаружения очага АЧС.
Вспышка африканской чумы свиней в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 13:59Сказано в эфире
Высока летальность. Вирусолог об опасности очагов АЧС в Хабаровском краеВ двух районах Хабаровского края обнаружили очаги африканской чумы свиней (АЧС). В эфире радио Sputnik заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко отметил, что вирус способен нанести существенный урон свиноводческим хозяйствам.
Представители Россельхознадзора сообщили во вторник, что в двух соседних с Березянкой деревнях, Давыдовке и Зеленовке (в 5 км от границы очага), из-за АЧС в минувшие выходные уничтожили 374 свинью. Специалисты Россельхознадзора выехали на место и проверили, в каких условиях содержали животных, у которых обнаружили вирус.
"На вопрос, почему не кормите комбикормом, нам ответили, что это невыгодно. Выгодно собирать помои с детских садиков, ковидной больницы имени Кабанова, кормить этим свиней, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски", - рассказала замруководителя управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка.
По её словам, фермер выращивал свиней на продажу в убойный пункт, откуда мясо поступало в торговые точки Омска, а также в Исилькульский район и Тюменскую область. Но заражённую свинину успели отследить и изъять, отметила представитель Россельхознадзора.
В министерстве здравоохранения Омской области заявили, что все пищевые отходы класса А утилизируются подрядчиками.
Молодая амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 10.09.2019
10 сентября 2019, 10:40
WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
"Еда, что остается после приема пищи пациентами с подозрением на коронавирус, обеззараживается специальными растворами и также отправляется на утилизацию. Объемы таких отходов минимальны. Ответственность за своевременную и качественную утилизацию отходов несет подрядная организация, которая занимается их вывозом по договору с лечебным учреждением ", - сообщили журналистам в министерстве.
Данных о том, что коронавирус может трансформироваться в африканскую чуму свиней и наоборот, в научной литературе не зафиксировано, АЧС не опасна для человека, добавили в минздраве. "Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений никоим образом не влияют на эпидемиологическую обстановку", - добавили в министерстве.
Очаг африканской чумы свиней (АЧС) был впервые зарегистрировали в Омской области в июле 2017 года. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Омской области из-за вспышки АЧС, был снят в ноябре 2017 года.
 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Омский районОмскТюменская областьПроисшествия
 
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