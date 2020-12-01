https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html

Зараженных АЧС свиней под Омском кормили отходами из ковидной больницы

Зараженных АЧС свиней под Омском кормили отходами из ковидной больницы

Свиней в деревне под Омском кормили остатками пищи из ковидной больницы имени Кабанова в Омске, животные заражены африканской чумой свиней, их пришлось... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:37

2020-12-01T11:37

2020-12-01T11:37

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

омский район

омск

тюменская область

происшествия

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ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Свиней в деревне под Омском кормили остатками пищи из ковидной больницы имени Кабанова в Омске, животные заражены африканской чумой свиней, их пришлось уничтожить, рассказала на пресс-конференции представитель управления Россельхознадзора по региону.На портале официально-правовой информации 30 ноября появился указ губернатора Омской области о введении карантина до 24 декабря в деревне Березянка Омского района из-за обнаружения очага АЧС.Представители Россельхознадзора сообщили во вторник, что в двух соседних с Березянкой деревнях, Давыдовке и Зеленовке (в 5 км от границы очага), из-за АЧС в минувшие выходные уничтожили 374 свинью. Специалисты Россельхознадзора выехали на место и проверили, в каких условиях содержали животных, у которых обнаружили вирус.По её словам, фермер выращивал свиней на продажу в убойный пункт, откуда мясо поступало в торговые точки Омска, а также в Исилькульский район и Тюменскую область. Но заражённую свинину успели отследить и изъять, отметила представитель Россельхознадзора.В министерстве здравоохранения Омской области заявили, что все пищевые отходы класса А утилизируются подрядчиками.Данных о том, что коронавирус может трансформироваться в африканскую чуму свиней и наоборот, в научной литературе не зафиксировано, АЧС не опасна для человека, добавили в минздраве. "Учитывая специфику коронавируса, а также данные по африканской чуме свиней, можно с уверенностью говорить о том, что пищевые отходы лечебных учреждений никоим образом не влияют на эпидемиологическую обстановку", - добавили в министерстве.Очаг африканской чумы свиней (АЧС) был впервые зарегистрировали в Омской области в июле 2017 года. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Омской области из-за вспышки АЧС, был снят в ноябре 2017 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575489901.html

https://ria.ru/20190910/1558514949.html

омский район

омск

тюменская область

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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), омский район, омск, тюменская область, происшествия