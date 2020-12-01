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https://ria.ru/20201201/suitsid-1587101079.html
В Новосибирске мужчина покончил с собой в госпитале для больных COVID-19
В Новосибирске мужчина покончил с собой в госпитале для больных COVID-19
Мужчина покончил с собой в Новосибирском областном госпитале ветеранов войн №2, который сейчас работает как госпиталь для больных с COVID-19, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:32
2020-12-01T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Мужчина покончил с собой в Новосибирском областном госпитале ветеранов войн №2, который сейчас работает как госпиталь для больных с COVID-19, сообщил РИА Новости во вторник представитель облминздрава.Ранее в облминздраве сообщали о работе специальных комиссий по двум фактам, предположительно, суицида в других коронавирусных больницах региона.В минувший понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что ситуация по коронавирусу в регионе, несмотря на признаки стабилизации, остается напряженной и сложной. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. За прошедшую неделю было выявлено 1256 новых случаев. Тестирование на COVID-19 проводят 18 лабораторий.По данным Роспотребнадзора, в структуре заболеваемости коронавирусом на первое место вышли пациенты с симптомами ОРВИ. Внебольничные пневмонии уменьшились и составляют 36,9%, а ОРВИ – 53,9%. Наибольшее количество заболевших – люди в возрасте 50-64 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область, происшествия

В Новосибирске мужчина покончил с собой в госпитале для больных COVID-19

10:32 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Мужчина покончил с собой в Новосибирском областном госпитале ветеранов войн №2, который сейчас работает как госпиталь для больных с COVID-19, сообщил РИА Новости во вторник представитель облминздрава.
"Факт (суицида – ред.) подтверждается. О случившемся было сообщено в правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Ранее в облминздраве сообщали о работе специальных комиссий по двум фактам, предположительно, суицида в других коронавирусных больницах региона.
В минувший понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что ситуация по коронавирусу в регионе, несмотря на признаки стабилизации, остается напряженной и сложной. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. За прошедшую неделю было выявлено 1256 новых случаев. Тестирование на COVID-19 проводят 18 лабораторий.
По данным Роспотребнадзора, в структуре заболеваемости коронавирусом на первое место вышли пациенты с симптомами ОРВИ. Внебольничные пневмонии уменьшились и составляют 36,9%, а ОРВИ – 53,9%. Наибольшее количество заболевших – люди в возрасте 50-64 года.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новосибирская областьПроисшествия
 
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