Лавров назвал ведущие переговоры по "Спутнику V" страны Латинской Америки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Восточной Республики Уругвай Франсиско Бустильо во время встречи в Москве
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры по поводу использования вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" с Россией ведут Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с уругвайским коллегой Франсиско Карлосом Бустильо.
"Мы рассказали о двух уже зарегистрированных в России вакцинах, и третья на подходе, и рассказали о том, как соседи Уругвая, другие страны Латинской Америки, ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V" - это Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу", - сказал Лавров.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.