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Лавров назвал ведущие переговоры по "Спутнику V" страны Латинской Америки

Лавров назвал ведущие переговоры по "Спутнику V" страны Латинской Америки

Переговоры по поводу использования вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" с Россией ведут Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:15

2020-12-01T19:15

2020-12-01T19:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

сергей лавров

аргентина

уругвай

перу

мексика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры по поводу использования вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" с Россией ведут Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с уругвайским коллегой Франсиско Карлосом Бустильо.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

аргентина

уругвай

перу

мексика

бразилия

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коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сергей лавров, аргентина, уругвай, перу, мексика, бразилия, в мире