https://ria.ru/20201201/sovet-1587203581.html

Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин

Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин

Правительство РФ обновило совет директоров "Почты России", в него впервые вошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а возглавил совет помощник президента РФ Максим РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:30

2020-12-01T17:30

2020-12-01T17:30

дмитрий чернышенко

константин носков

максим орешкин

почта россии

николай никифоров

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ обновило совет директоров "Почты России", в него впервые вошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а возглавил совет помощник президента РФ Максим Орешкин, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.Также новичками в совете директоров "Почты России" стали глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минфина Алексей Моисеев, глава Минэкономразвития Максим Решетников.При этом совет директоров покинули Николай Никифоров и Константин Носков, которые ранее (в разное время) руководили Минкомсвязью (ныне – Минцифры).

https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585462265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, константин носков, максим орешкин, почта россии, николай никифоров, политика