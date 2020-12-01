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Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
Правительство РФ обновило совет директоров "Почты России", в него впервые вошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а возглавил совет помощник президента РФ Максим РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:30
2020-12-01T17:30
2020-12-01T17:30
дмитрий чернышенко
константин носков
максим орешкин
почта россии
николай никифоров
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ обновило совет директоров "Почты России", в него впервые вошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а возглавил совет помощник президента РФ Максим Орешкин, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.Также новичками в совете директоров "Почты России" стали глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минфина Алексей Моисеев, глава Минэкономразвития Максим Решетников.При этом совет директоров покинули Николай Никифоров и Константин Носков, которые ранее (в разное время) руководили Минкомсвязью (ныне – Минцифры).
https://ria.ru/20201120/uprazdnenie-1585462265.html
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дмитрий чернышенко, константин носков, максим орешкин, почта россии, николай никифоров, политика