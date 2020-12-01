https://ria.ru/20201201/soveschanie-1587181620.html
Совещание Путина по нефтегазохимической отрасли. Прямая трансляция
Совещание Путина по нефтегазохимической отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:20
2020-12-01T16:20
2020-12-01T16:20
запсибнефтехим
владимир путин
тобольск
политика
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Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли. Ранее он прибыл в Тобольск, где также встретится с главой Тюменской области Александром Моором и побывает на заводе "Запсибнефтехим".
тобольск
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LIVE: Совещание Путина по нефте- и газохимической отрасли
LIVE: Совещание Путина по нефте- и газохимической отрасли
2020-12-01T16:20
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видео, запсибнефтехим, владимир путин, тобольск, политика
Совещание Путина по нефтегазохимической отрасли. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли.
2020-12-01T16:20
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