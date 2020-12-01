https://ria.ru/20201201/soveschanie-1587181620.html

Совещание Путина по нефтегазохимической отрасли. Прямая трансляция

Совещание Путина по нефтегазохимической отрасли. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:20

2020-12-01T16:20

2020-12-01T16:20

запсибнефтехим

владимир путин

тобольск

политика

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Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли. Ранее он прибыл в Тобольск, где также встретится с главой Тюменской области Александром Моором и побывает на заводе "Запсибнефтехим".

тобольск

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2020

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LIVE: Совещание Путина по нефте- и газохимической отрасли LIVE: Совещание Путина по нефте- и газохимической отрасли 2020-12-01T16:20 true PT105M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, запсибнефтехим, владимир путин, тобольск, политика