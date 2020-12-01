https://ria.ru/20201201/sotsuslugi-1587231693.html
В Югре расширят число соцуслуг, доступных по региональным сертификатам
В Югре расширят число соцуслуг, доступных по региональным сертификатам
Число социальных услуг, доступных по персонифицированным сертификатам, действующим в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2021 году увеличится с восьми до... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:40
2020-12-01T19:40
2020-12-01T19:40
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Число социальных услуг, доступных по персонифицированным сертификатам, действующим в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2021 году увеличится с восьми до десяти, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.Персонифицированные сертификаты социальных услуг действуют в регионе с 2012 года. Они обеспечены финансированием из бюджета округа и позволяют жителям Югры получать услуги у государственных и негосударственных поставщиков, при этом граждане сами выбирают организацию."В настоящее время в Югре реализуются восемь видов сертификатов на оплату социальных услуг, а в 2021 году систему персонифицированного финансирования планируется дополнить еще двумя - сертификатом на оплату социальных услуг по повышению родительских компетенций "Академия родителей" и сертификатом социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей и усыновителей", - говорится в сообщении.Замдиректора департамента социального развития Югры Елена Немчинова пояснила, что финансирование услуг социальной сферы за счет предоставления именного сертификата обладает рядом уникальных преимуществ, в том числе повышает адресность, эффективность расходования бюджетных средств."Внедрение двух новых сертификатов позволит создать дополнительные условия для сохранения семьи ребенка", - приводятся в сообщении слова Немчиновой.Отмечается, что по сертификату родители могут проходить подготовку по формированию воспитательных, родительских навыков для содержания и воспитания детей-сирот. Актуальность этих услуг в том, что однократного прохождения курсов не всегда достаточно - опекуны и приемные родители могут нуждаться в дальнейшем сопровождении и помощи. Вводимые сертификаты предоставят эту возможность, добавили в департаменте.Опытом Югры по внедрению персонифицированных сертификатов осенью 2019 года в рамках Московского финансового форума поделилась глава региона Наталья Комарова. Она отмечала, что округ серьезно работает над стандартами и нормативами, чтобы у поставщиков услуг, претендующих на финансирование по сертификатам, были равные условия. Аналогичная система в Югре также действует в сферах дополнительного и дошкольного образования, однако, как подчеркивала губернатор, именно направление соцуслуг оказалось самым востребованным с точки зрения внедрения сертификатов в регионе.
https://ria.ru/20201111/doroga-1584085287.html
https://ria.ru/20201120/yugra-1585545523.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости.
Число социальных услуг, доступных по персонифицированным сертификатам, действующим в Ханты-Мансийском автономном округе
, в 2021 году увеличится с восьми до десяти, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Персонифицированные сертификаты социальных услуг действуют в регионе с 2012 года. Они обеспечены финансированием из бюджета округа и позволяют жителям Югры получать услуги у государственных и негосударственных поставщиков, при этом граждане сами выбирают организацию.
"В настоящее время в Югре реализуются восемь видов сертификатов на оплату социальных услуг, а в 2021 году систему персонифицированного финансирования планируется дополнить еще двумя - сертификатом на оплату социальных услуг по повышению родительских компетенций "Академия родителей" и сертификатом социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей и усыновителей", - говорится в сообщении.
Замдиректора департамента социального развития Югры Елена Немчинова пояснила, что финансирование услуг социальной сферы за счет предоставления именного сертификата обладает рядом уникальных преимуществ, в том числе повышает адресность, эффективность расходования бюджетных средств.
"Внедрение двух новых сертификатов позволит создать дополнительные условия для сохранения семьи ребенка", - приводятся в сообщении слова Немчиновой.
Отмечается, что по сертификату родители могут проходить подготовку по формированию воспитательных, родительских навыков для содержания и воспитания детей-сирот. Актуальность этих услуг в том, что однократного прохождения курсов не всегда достаточно - опекуны и приемные родители могут нуждаться в дальнейшем сопровождении и помощи. Вводимые сертификаты предоставят эту возможность, добавили в департаменте.
Опытом Югры по внедрению персонифицированных сертификатов осенью 2019 года в рамках Московского финансового форума поделилась глава региона Наталья Комарова
. Она отмечала, что округ серьезно работает над стандартами и нормативами, чтобы у поставщиков услуг, претендующих на финансирование по сертификатам, были равные условия. Аналогичная система в Югре также действует в сферах дополнительного и дошкольного образования, однако, как подчеркивала губернатор, именно направление соцуслуг оказалось самым востребованным с точки зрения внедрения сертификатов в регионе.