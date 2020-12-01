https://ria.ru/20201201/sneg-1587129273.html

Синоптики рассказали, сколько продержится снежный покров в Москве

Синоптики рассказали, сколько продержится снежный покров в Москве

Максимальная величина снежного покрова в столице может составить два миллиметра, этот небольшой слой снега имеет все шансы удержаться до субботы в связи с тем,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:39

2020-12-01T12:39

2020-12-01T12:39

марина макарова

погода

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Максимальная величина снежного покрова в столице может составить два миллиметра, этот небольшой слой снега имеет все шансы удержаться до субботы в связи с тем, что ожидаются температуры ниже нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова."За сутки может два миллиметра снега набраться. Происходит усиление антициклона, а антициклон на востоке. Снежный покров сохранится в парках, на газонах, а на тротуарах быстро перейдет в наледи. На 2 декабря местами небольшой снег, а потом 3, 4 декабря без осадков, 5 и 6 преимущественно без осадков и небольшое понижение температуры. Ничто не будет провоцировать таяние снега, но пока его мало. Наверное, этот снег не спасет катание на санках, а только будет радовать глаз. Но температура отрицательная, поэтому снег будет накапливаться", - сказала Макарова.Специалист отметила, что снег наблюдается небольшой интенсивности и преимущественно на западе Москвы.

https://ria.ru/20201130/kholoda-1586893476.html

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марина макарова, погода, гидрометцентр, москва, общество