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Синоптики рассказали, сколько продержится снежный покров в Москве
Синоптики рассказали, сколько продержится снежный покров в Москве
Максимальная величина снежного покрова в столице может составить два миллиметра, этот небольшой слой снега имеет все шансы удержаться до субботы в связи с тем,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:39
2020-12-01T12:39
марина макарова
погода
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Максимальная величина снежного покрова в столице может составить два миллиметра, этот небольшой слой снега имеет все шансы удержаться до субботы в связи с тем, что ожидаются температуры ниже нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова."За сутки может два миллиметра снега набраться. Происходит усиление антициклона, а антициклон на востоке. Снежный покров сохранится в парках, на газонах, а на тротуарах быстро перейдет в наледи. На 2 декабря местами небольшой снег, а потом 3, 4 декабря без осадков, 5 и 6 преимущественно без осадков и небольшое понижение температуры. Ничто не будет провоцировать таяние снега, но пока его мало. Наверное, этот снег не спасет катание на санках, а только будет радовать глаз. Но температура отрицательная, поэтому снег будет накапливаться", - сказала Макарова.Специалист отметила, что снег наблюдается небольшой интенсивности и преимущественно на западе Москвы.
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марина макарова, погода, гидрометцентр, москва, общество

Синоптики рассказали, сколько продержится снежный покров в Москве

12:39 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе станции "Кунцевская" МЦД-1
Пассажиры на платформе станции Кунцевская МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Максимальная величина снежного покрова в столице может составить два миллиметра, этот небольшой слой снега имеет все шансы удержаться до субботы в связи с тем, что ожидаются температуры ниже нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"За сутки может два миллиметра снега набраться. Происходит усиление антициклона, а антициклон на востоке. Снежный покров сохранится в парках, на газонах, а на тротуарах быстро перейдет в наледи. На 2 декабря местами небольшой снег, а потом 3, 4 декабря без осадков, 5 и 6 преимущественно без осадков и небольшое понижение температуры. Ничто не будет провоцировать таяние снега, но пока его мало. Наверное, этот снег не спасет катание на санках, а только будет радовать глаз. Но температура отрицательная, поэтому снег будет накапливаться", - сказала Макарова.
Прохожий на набережной реки Обь в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Специалист отметила, что снег наблюдается небольшой интенсивности и преимущественно на западе Москвы.
 
Марина МакароваПогодаГидрометцентрМоскваОбщество
 
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