https://ria.ru/20201201/sneg-1587082815.html
Москвичам рассказали, сколько снега будет на Новый год
Москвичам рассказали, сколько снега будет на Новый год
Снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T07:25
2020-12-01T07:25
2020-12-01T07:35
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евгений тишковец
москва
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Стоит ли москвичам ждать снега на Новый год?
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что предстоящая зима в Москве выдастся мягкой, тёплой и умеренно снежной, средняя прогностическая температура воздуха в Москве на предстоящую зиму составит примерно -4,5 градуса при норме -7,7, что характеризует ее как "скандинавскую".
https://ria.ru/20201201/zima-1587081870.html
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