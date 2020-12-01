https://ria.ru/20201201/sneg-1587082815.html

Москвичам рассказали, сколько снега будет на Новый год

Москвичам рассказали, сколько снега будет на Новый год

Снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T07:25

2020-12-01T07:25

2020-12-01T07:35

россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Стоит ли москвичам ждать снега на Новый год?

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587037605_0:301:3106:2048_1400x0_80_0_0_5f556af3641be623ef2f7c5e6ee3f278.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров, температура в последней декаде декабря составит -6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что предстоящая зима в Москве выдастся мягкой, тёплой и умеренно снежной, средняя прогностическая температура воздуха в Москве на предстоящую зиму составит примерно -4,5 градуса при норме -7,7, что характеризует ее как "скандинавскую".

https://ria.ru/20201201/zima-1587081870.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец, москва, общество