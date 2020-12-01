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Захарова заявила, что ряд СМИ-иноагентов в России не маркируют материалы
Захарова заявила, что ряд СМИ-иноагентов в России не маркируют материалы
Многие средства массовой информации, работающие в России и обязанные как иноагент по закону о СМИ-иноагентах маркировать свои материалы соответствующим образом, РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:54
2020-12-01T23:06
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Многие средства массовой информации, работающие в России и обязанные как иноагент по закону о СМИ-иноагентах маркировать свои материалы соответствующим образом, не делают этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, на территории России действует целый ряд СМИ, которые транслируют повестку, абсолютно не связанную либо с глобальными национальными интересами страны, либо какого-то сегмента российского общества."Это лоббирующиеся извне интересы, темы, проблематика и так далее. Предлагают всю даже существующую повестку обсуждать с того угла, который наносит ущерб непосредственно национальным интересам нашей страны и так далее. Эти СМИ должны по закону маркироваться как СМИ-иноагенты. Для чего? Для того, чтобы, читая так называемые альтернативные версии истории, для того, чтобы, читая материалы, которые ставят под сомнение все, что делается нашим государством, читатель, зритель и слушатель понимал, что его очень возможно вводят в заблуждение, что это не авторская точка зрения, что это не видение художника, а что это целенаправленная и проплаченная извне, может быть, деза, а может быть, просто такой пропагандистский материал", - сказала Захарова в ходе онлайн-дискуссии "Двухцветный мир: борьба за правду", организованной МИА "Россия сегодня".Как отметила Захарова, маркировка СМИ придумана не Россией, а была заимствована у коллег."Вы знаете, мы провели анализ на экспертном уровне. Что вы думаете, многие, и речь идет не о единичных случаях, уж десяток точно, средств массовой информации, которые должны и по закону обязаны ставить такую маркировку, такую маркировку не ставят. То есть, закон они не соблюдают, маркировка отсутствует", - добавила она.По словам Захаровой, соответствующие российские органы должны обратить на это внимание."Вот то, что необходимо делать. Помимо наших разговоров, помимо констатации фактов, необходимо переходить к активным действиям, защищать свое информационное пространство. Иначе мы вынуждены будем бесконечно оправдываться, либо только гневно обличать, говорить о том, что переписывается история и так далее. Нужно создавать внутри себя полноценную защищенную и эффективно работающую модель информационного пространства", - сказала официальный представитель МИД РФ.Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, для иноагентов, нарушающих правила. Так, предлагается "ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности".
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582291239.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество

Захарова заявила, что ряд СМИ-иноагентов в России не маркируют материалы

22:54 01.12.2020 (обновлено: 23:06 01.12.2020)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Многие средства массовой информации, работающие в России и обязанные как иноагент по закону о СМИ-иноагентах маркировать свои материалы соответствующим образом, не делают этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, на территории России действует целый ряд СМИ, которые транслируют повестку, абсолютно не связанную либо с глобальными национальными интересами страны, либо какого-то сегмента российского общества.
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"Это лоббирующиеся извне интересы, темы, проблематика и так далее. Предлагают всю даже существующую повестку обсуждать с того угла, который наносит ущерб непосредственно национальным интересам нашей страны и так далее. Эти СМИ должны по закону маркироваться как СМИ-иноагенты. Для чего? Для того, чтобы, читая так называемые альтернативные версии истории, для того, чтобы, читая материалы, которые ставят под сомнение все, что делается нашим государством, читатель, зритель и слушатель понимал, что его очень возможно вводят в заблуждение, что это не авторская точка зрения, что это не видение художника, а что это целенаправленная и проплаченная извне, может быть, деза, а может быть, просто такой пропагандистский материал", - сказала Захарова в ходе онлайн-дискуссии "Двухцветный мир: борьба за правду", организованной МИА "Россия сегодня".
Как отметила Захарова, маркировка СМИ придумана не Россией, а была заимствована у коллег.
"Вы знаете, мы провели анализ на экспертном уровне. Что вы думаете, многие, и речь идет не о единичных случаях, уж десяток точно, средств массовой информации, которые должны и по закону обязаны ставить такую маркировку, такую маркировку не ставят. То есть, закон они не соблюдают, маркировка отсутствует", - добавила она.
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По словам Захаровой, соответствующие российские органы должны обратить на это внимание.
"Вот то, что необходимо делать. Помимо наших разговоров, помимо констатации фактов, необходимо переходить к активным действиям, защищать свое информационное пространство. Иначе мы вынуждены будем бесконечно оправдываться, либо только гневно обличать, говорить о том, что переписывается история и так далее. Нужно создавать внутри себя полноценную защищенную и эффективно работающую модель информационного пространства", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, для иноагентов, нарушающих правила. Так, предлагается "ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности".
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
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