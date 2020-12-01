https://ria.ru/20201201/sluga-1587109207.html

Слугу Елизаветы II задержали за кражу предметов из Букингемского дворца

Слугу Елизаветы II задержали за кражу предметов из Букингемского дворца

Королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца, официальной резиденции королевы Елизаветы II, предметов стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:15

2020-12-01T11:15

2020-12-01T13:13

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца, официальной резиденции королевы Елизаветы II, предметов стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Mail.Ранее Лондонская полиция задержала одного из королевских служащих, подозреваемого в краже нескольких предметов из Букингемского дворца.Как передает издание, 37-летний служащий двора Адамо Канто украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов. Он также украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.Кроме того, Канто признался, что выкрал другие предметы, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.Некоторые предметы королевский служащий украл из магазина при дворце, некоторые из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. При этом 37 предметов были выставлены на продажу на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, предупредив его, что ему может грозить тюремное заключение.Не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/lyuk-1586784358.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/dzhonson-1586968361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейт миддлтон, дональд трамп, сша, в мире