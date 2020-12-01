Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/sluga-1587109207.html
Слугу Елизаветы II задержали за кражу предметов из Букингемского дворца
Слугу Елизаветы II задержали за кражу предметов из Букингемского дворца
Королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца, официальной резиденции королевы Елизаветы II, предметов стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:15
2020-12-01T13:13
кейт миддлтон
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153177/64/1531776478_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3a7c4301b99251391a34ddc4917f2971.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца, официальной резиденции королевы Елизаветы II, предметов стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Mail.Ранее Лондонская полиция задержала одного из королевских служащих, подозреваемого в краже нескольких предметов из Букингемского дворца.Как передает издание, 37-летний служащий двора Адамо Канто украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов. Он также украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.Кроме того, Канто признался, что выкрал другие предметы, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.Некоторые предметы королевский служащий украл из магазина при дворце, некоторые из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. При этом 37 предметов были выставлены на продажу на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, предупредив его, что ему может грозить тюремное заключение.Не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/lyuk-1586784358.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/dzhonson-1586968361.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153177/64/1531776478_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_be2dd40fa3868537f90cf7c6d600e555.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кейт миддлтон, дональд трамп, сша, в мире

Слугу Елизаветы II задержали за кражу предметов из Букингемского дворца

11:15 01.12.2020 (обновлено: 13:13 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБукингемский дворец в Лондоне.
Букингемский дворец в Лондоне. - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца, официальной резиденции королевы Елизаветы II, предметов стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Mail.
Ранее Лондонская полиция задержала одного из королевских служащих, подозреваемого в краже нескольких предметов из Букингемского дворца.
Открытый люк - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 20:38
Кража крышки люка в Петрозаводске закончилась попаданием в него
Как передает издание, 37-летний служащий двора Адамо Канто украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов. Он также украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.
Кроме того, Канто признался, что выкрал другие предметы, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 14:32
СМИ сообщили о COVID-19 у собаки Джонсона. Но это не точно
Некоторые предметы королевский служащий украл из магазина при дворце, некоторые из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. При этом 37 предметов были выставлены на продажу на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.
Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, предупредив его, что ему может грозить тюремное заключение.
Не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.
 
Кейт МиддлтонДональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния