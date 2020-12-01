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Во Владимирской области загорелся склад с древесиной
Во Владимирской области загорелся склад с древесиной
Склад с древесиной загорелся на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:28
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суздальский район
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Склад с древесиной загорелся на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, площадь пожара составляет 1600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится тушение.
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суздальский район, владимирская область, происшествия

Во Владимирской области загорелся склад с древесиной

11:28 01.12.2020 (обновлено: 11:39 01.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Владимирской областиПожар на территории производственного цеха в селе Сновицы Владимирской области
Пожар на территории производственного цеха в селе Сновицы Владимирской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : ГУ МЧС по Владимирской области
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Склад с древесиной загорелся на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Сновицы происходит загорание на складе с древесиной и железобетонными изделиями", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет 1600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится тушение.
 
Суздальский районВладимирская областьПроисшествия
 
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