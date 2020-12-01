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Во Владимирской области загорелся склад с древесиной
Во Владимирской области загорелся склад с древесиной
Склад с древесиной загорелся на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:28
2020-12-01T11:28
2020-12-01T11:39
суздальский район
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Склад с древесиной загорелся на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, площадь пожара составляет 1600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится тушение.
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суздальский район, владимирская область, происшествия