https://ria.ru/20201201/sklad-1587112686.html

Во Владимирской области загорелся склад с древесиной

Во Владимирской области загорелся склад с древесиной

Склад с древесиной загорелся на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:28

2020-12-01T11:28

2020-12-01T11:39

суздальский район

владимирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587114300_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_22e7628625d337861f4e63fd343af661.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Склад с древесиной загорелся на площади около 1,6 тысячи квадратных метров в Суздальском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, площадь пожара составляет 1600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится тушение.

суздальский район

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суздальский район, владимирская область, происшествия