https://ria.ru/20201201/siyaniya-1587169925.html

Раскрыта тайна пульсирующих полярных сияний

Раскрыта тайна пульсирующих полярных сияний

Ученые из Японии и США раскрыли секрет возникновения пульсирующих полярных сияний. Оказалось, что их вызывают высокоэнергетические "электроны-убийцы",... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:12

2020-12-01T15:12

2020-12-01T15:12

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ученые из Японии и США раскрыли секрет возникновения пульсирующих полярных сияний. Оказалось, что их вызывают высокоэнергетические "электроны-убийцы", разрушающие озоновый слой и наносящие ущерб спутникам. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.Полярные сияния возникают вследствие взаимодействия электронов солнечного ветра с магнитосферой Земли. Они проявляются в виде красивых разноцветных завес и всполохов, освещающих ночное небо в высоких широтах.Но есть особые, пульсирующие сияния, похожие на мерцающие в небе контуры облаков, интенсивность которых меняется в течение коротких промежутков времени, обычно от двух до двадцати секунд. Долго время ученые не могли понять, как возникают эти явления.Геофизики из Нагойского университета вместе с коллегами из НАСА разработали теорию, объясняющую возникновение пульсирующих полярных сияний, и провели подтверждающее ее компьютерное моделирование.Ученые считают, что плазменные волны, генерируемые вблизи магнитного экватора, перемещаясь на север и юг, возбуждают электроны в магнитосфере. В результате этих взаимодействий образуются как электроны с низкой энергией в несколько сотен килоэлектронвольт, так и с высокой — в несколько тысяч килоэлектронвольт, и даже "мегаэлектронвольтные".По мнению авторов, именно последние ответственны за возникновение пульсирующих полярных сияний. Возбужденные высокоэнергетические электроны рассеиваются в верхних слоях атмосферы, где они выделяют световую энергию.Результаты моделирования показывают, что такие электроны могут вызывать разрушение озона в мезосфере, примерно в 60 километрах над поверхностью Земли. Ученые также предполагают, что это те самые "электроны-убийцы", обладающие высокими "релятивистскими" энергиями, которые причиняют повреждения спутникам."Наша теория показывает, что так называемые электроны-убийцы, которые осаждаются в средней атмосфере, связаны с пульсирующим полярным сиянием и могут быть вовлечены в разрушение озона", — приводятся в пресс-релизе Нагойского университета слова руководителя исследования Ёсизуми Миёси (Yoshizumi Miyoshi) из Института исследований космоса и окружающей среды.Исследователи предполагают, что электроны, ответственные за пульсирующие полярные сияния, имеют плавно падающее распределение энергии в направлении, перпендикулярном локальному магнитному полю. В этом их отличие от электронов, вызывающих обычное полярное сияние, пик распределения энергии которых ориентирован вдоль линий локального магнитного поля.Авторы планируют проверить свои результаты экспериментальным путем. В декабре 2021 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в сотрудничестве с НАСА, Нагойским университетом и другими учреждениями Японии и США планирует запустить исследовательскую ракету LAMP (Loss through Auroral Microburst Pulsations — Потери при авроральных микровзрывных пульсациях). Ученые надеются, что измерения, сделанные во время полета ракеты в стратосфере и мезосфере, подтвердят их гипотезу о связи пульсирующих полярных сияний с "электронами-убийцами".

https://ria.ru/20201127/proton-1586580653.html

https://ria.ru/20201125/neytrino-1586321490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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