https://ria.ru/20201201/sibur-1587194307.html

Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"

Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"

Президент РФ Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область), сообщил холдинг. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:53

2020-12-01T16:53

2020-12-01T18:11

запсибнефтехим

владимир путин

тобольск

сибур холдинг

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212272_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_c4854c65a78c9efd4cf0dad253c7e1ea.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область), сообщил холдинг."Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из крупнейших в мире. Реализация проекта вдвое увеличила возможности страны по выпуску полимеров, что вывело Россию в топ-10 глобальных производителей. В четвертом квартале 2020 года с опережением планового графика "Запсибнефтехим" вышел на проектную мощность", - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство "Запсибнефтехима" стало важной частью трансформации "Сибура" в глобальную нефтегазохимическую компанию. Комплекс способен ежегодно производить более 2,2 миллиона тонн продукции с высокой добавленной стоимостью, основную долю которой составляют полиэтилен и полипропилен. Приоритетным рынком для проекта является Россия.Программа локализации поставок оборудования, материалов и услуг при строительстве "Запсибнефтехима" позволила "Сибуру" привлечь в проект российских поставщиков из 35 регионов на сумму свыше 300 миллиардов рублей."В "Запсибнефтехиме" "Сибуру" удалось воплотить лучшие из доступных на сегодняшний день решений и практик. На новом производстве применяется самое современное оборудование и новейшие цифровые технологии, часть которых - наша собственная разработка", - сказал председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.Исполнительный директор "Сибура" Сергей Комышан отметил, что для работы "Запсибнефтехима" "непринципиален определенный уровень цен на нефть". "Все-таки это перерабатывающее предприятие, которое работает на рыночной цене поступающего сырья и, соответственно, продает готовую продукцию", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20201201/arktika-1587194005.html

тобольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запсибнефтехим, владимир путин, тобольск, сибур холдинг, экономика