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Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
Президент РФ Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область), сообщил холдинг. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:53
2020-12-01T16:53
2020-12-01T18:11
запсибнефтехим
владимир путин
тобольск
сибур холдинг
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область), сообщил холдинг."Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из крупнейших в мире. Реализация проекта вдвое увеличила возможности страны по выпуску полимеров, что вывело Россию в топ-10 глобальных производителей. В четвертом квартале 2020 года с опережением планового графика "Запсибнефтехим" вышел на проектную мощность", - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство "Запсибнефтехима" стало важной частью трансформации "Сибура" в глобальную нефтегазохимическую компанию. Комплекс способен ежегодно производить более 2,2 миллиона тонн продукции с высокой добавленной стоимостью, основную долю которой составляют полиэтилен и полипропилен. Приоритетным рынком для проекта является Россия.Программа локализации поставок оборудования, материалов и услуг при строительстве "Запсибнефтехима" позволила "Сибуру" привлечь в проект российских поставщиков из 35 регионов на сумму свыше 300 миллиардов рублей."В "Запсибнефтехиме" "Сибуру" удалось воплотить лучшие из доступных на сегодняшний день решений и практик. На новом производстве применяется самое современное оборудование и новейшие цифровые технологии, часть которых - наша собственная разработка", - сказал председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.Исполнительный директор "Сибура" Сергей Комышан отметил, что для работы "Запсибнефтехима" "непринципиален определенный уровень цен на нефть". "Все-таки это перерабатывающее предприятие, которое работает на рыночной цене поступающего сырья и, соответственно, продает готовую продукцию", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20201201/arktika-1587194005.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запсибнефтехим, владимир путин, тобольск, сибур холдинг, экономика
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура
" "Запсибнефтехим
" в Тобольске
(Тюменская область
), сообщил холдинг.
"Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из крупнейших в мире. Реализация проекта вдвое увеличила возможности страны по выпуску полимеров, что вывело Россию в топ-10 глобальных производителей. В четвертом квартале 2020 года с опережением планового графика "Запсибнефтехим" вышел на проектную мощность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство "Запсибнефтехима" стало важной частью трансформации "Сибура" в глобальную нефтегазохимическую компанию. Комплекс способен ежегодно производить более 2,2 миллиона тонн продукции с высокой добавленной стоимостью, основную долю которой составляют полиэтилен и полипропилен. Приоритетным рынком для проекта является Россия.
Программа локализации поставок оборудования, материалов и услуг при строительстве "Запсибнефтехима" позволила "Сибуру" привлечь в проект российских поставщиков из 35 регионов на сумму свыше 300 миллиардов рублей.
"В "Запсибнефтехиме" "Сибуру" удалось воплотить лучшие из доступных на сегодняшний день решений и практик. На новом производстве применяется самое современное оборудование и новейшие цифровые технологии, часть которых - наша собственная разработка", - сказал председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов
.
Исполнительный директор "Сибура" Сергей Комышан отметил, что для работы "Запсибнефтехима" "непринципиален определенный уровень цен на нефть". "Все-таки это перерабатывающее предприятие, которое работает на рыночной цене поступающего сырья и, соответственно, продает готовую продукцию", - сказал он журналистам.