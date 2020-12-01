Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/sibur-1587194307.html
Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
Президент РФ Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область), сообщил холдинг. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:53
2020-12-01T18:11
запсибнефтехим
владимир путин
тобольск
сибур холдинг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212272_0:129:3072:1857_1400x0_80_0_0_c4854c65a78c9efd4cf0dad253c7e1ea.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область), сообщил холдинг."Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из крупнейших в мире. Реализация проекта вдвое увеличила возможности страны по выпуску полимеров, что вывело Россию в топ-10 глобальных производителей. В четвертом квартале 2020 года с опережением планового графика "Запсибнефтехим" вышел на проектную мощность", - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство "Запсибнефтехима" стало важной частью трансформации "Сибура" в глобальную нефтегазохимическую компанию. Комплекс способен ежегодно производить более 2,2 миллиона тонн продукции с высокой добавленной стоимостью, основную долю которой составляют полиэтилен и полипропилен. Приоритетным рынком для проекта является Россия.Программа локализации поставок оборудования, материалов и услуг при строительстве "Запсибнефтехима" позволила "Сибуру" привлечь в проект российских поставщиков из 35 регионов на сумму свыше 300 миллиардов рублей."В "Запсибнефтехиме" "Сибуру" удалось воплотить лучшие из доступных на сегодняшний день решений и практик. На новом производстве применяется самое современное оборудование и новейшие цифровые технологии, часть которых - наша собственная разработка", - сказал председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.Исполнительный директор "Сибура" Сергей Комышан отметил, что для работы "Запсибнефтехима" "непринципиален определенный уровень цен на нефть". "Все-таки это перерабатывающее предприятие, которое работает на рыночной цене поступающего сырья и, соответственно, продает готовую продукцию", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20201201/arktika-1587194005.html
тобольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212272_0:226:2429:2048_1400x0_80_0_0_0f436e9b74101ab480779dc074092a57.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запсибнефтехим, владимир путин, тобольск, сибур холдинг, экономика

Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"

16:53 01.12.2020 (обновлено: 18:11 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения крупнейшего нефтехимического комплекса в Тобольске "ЗапСибНефтеХим"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения крупнейшего нефтехимического комплекса в Тобольске ЗапСибНефтеХим - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения крупнейшего нефтехимического комплекса в Тобольске "ЗапСибНефтеХим"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил вышедший на проектную мощность комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим" в Тобольске (Тюменская область), сообщил холдинг.
"Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом новый нефтехимический комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим", крупнейший в России и один из крупнейших в мире. Реализация проекта вдвое увеличила возможности страны по выпуску полимеров, что вывело Россию в топ-10 глобальных производителей. В четвертом квартале 2020 года с опережением планового графика "Запсибнефтехим" вышел на проектную мощность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство "Запсибнефтехима" стало важной частью трансформации "Сибура" в глобальную нефтегазохимическую компанию. Комплекс способен ежегодно производить более 2,2 миллиона тонн продукции с высокой добавленной стоимостью, основную долю которой составляют полиэтилен и полипропилен. Приоритетным рынком для проекта является Россия.
Программа локализации поставок оборудования, материалов и услуг при строительстве "Запсибнефтехима" позволила "Сибуру" привлечь в проект российских поставщиков из 35 регионов на сумму свыше 300 миллиардов рублей.
Труба газопровода - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 16:51
Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале
"В "Запсибнефтехиме" "Сибуру" удалось воплотить лучшие из доступных на сегодняшний день решений и практик. На новом производстве применяется самое современное оборудование и новейшие цифровые технологии, часть которых - наша собственная разработка", - сказал председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.
Исполнительный директор "Сибура" Сергей Комышан отметил, что для работы "Запсибнефтехима" "непринципиален определенный уровень цен на нефть". "Все-таки это перерабатывающее предприятие, которое работает на рыночной цене поступающего сырья и, соответственно, продает готовую продукцию", - сказал он журналистам.
 
ЗапсибнефтехимВладимир ПутинТобольскСибур ХолдингЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
Лента новостейМолния