https://ria.ru/20201201/shkolnik-1587212037.html

"Ты, гаденыш!" В нижегородской школе вахтерша грубо скрутила ребенка

"Ты, гаденыш!" В нижегородской школе вахтерша грубо скрутила ребенка

Сотрудница нижегородской школы силой удерживала и оскорбляла пятиклассника, сообщил региональный портал nn.ru. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:06

2020-12-01T18:06

2020-12-01T19:22

нижегородская область

дети

школа

происшествия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сотрудница нижегородской школы силой удерживала и оскорбляла пятиклассника, сообщил региональный портал nn.ru.Издание обратило внимание на видеозапись, сделанную одним из учеников. На кадрах видно, как женщина силой хватает ребенка, в то время как мальчик громко просит отпустить его. "Иди сюда, ты, гаденыш! Он еще и дерется! Сядь, я сказала, успокойся! <…> Я тебя не отпущу. Ты чего весь класс будоражишь?" — повторяет она.В какой-то момент в происходящее вмешивается другая женщина, собирает очевидцев вокруг себя и требует, чтобы они удалили видеозаписи.Как сообщается, Министерство образования Нижегородской области уже организовало внутреннюю проверку. Предварительной причиной инцидента, как отмечает издание, назвали конфликт между двумя учениками школы, который пытались урегулировать взрослые. По данным портала, запечатленная на кадрах женщина работает в учебном заведении вахтершей.

https://ria.ru/20201106/medsestra-1583332531.html

https://ria.ru/20201103/rebenok-1582801918.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, дети, школа, происшествия