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В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
Информация о том, что красноярских школьников на дистанционном обучении заставляют посещать столовую для получения горячего питания, не соответствует... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:17
2020-12-01T08:17
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 1 дек – РИА Новости. Информация о том, что красноярских школьников на дистанционном обучении заставляют посещать столовую для получения горячего питания, не соответствует действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь главного управления образования администрации города Екатерина Усатенко.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в Красноярске школьников заставляют обедать в школе во время дистанционного обучения. В сообщении указывалось, что "обязаловка" распространяется на 5-11 классы. Утверждалось, что такая система якобы появилась после жалоб родителей на то, что детям перестали выдавать сухие пайки вместо обедов, как это было во время весенней самоизоляции."В связи с тем, что дистанционная форма обучения для средней и старшей школы продлена, школьники льготных категорий по желанию могут посещать учебные заведения для получения бесплатного питания. Сухой паек сейчас не предоставляется в отличие от весны этого года, когда действовал указ губернатора о самоизоляции, и деятельность учебных организаций была приостановлена. Выдача сухпайков регламентировалась правительством. Сейчас же школы функционируют, нет указа о самоизоляции. Деньги действительно выделены, но они целевые и могут быть использованы только на горячее питание. Заменить горячее питание на сухие пайки сейчас невозможно", - сказала Усатенко.Она также отметила, что на дистанционном обучении в городе сейчас 64 тысячи учеников, а бесплатное питание получают около четырех тысяч льготников. По словам Усатенко, для ребят составляется график посещения, чтобы они не пересекались с учащимися в очном режиме младшими школьниками.В середине ноября мэрия сообщила, что на основе рекомендаций краевого минобразования дистанционную форму обучения для учеников 5-11 классов продлили еще на две недели – до 6 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20201115/proisshestviya-1584697497.html
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красноярск, общество

В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе

08:17 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 1 дек – РИА Новости. Информация о том, что красноярских школьников на дистанционном обучении заставляют посещать столовую для получения горячего питания, не соответствует действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь главного управления образования администрации города Екатерина Усатенко.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в Красноярске школьников заставляют обедать в школе во время дистанционного обучения. В сообщении указывалось, что "обязаловка" распространяется на 5-11 классы. Утверждалось, что такая система якобы появилась после жалоб родителей на то, что детям перестали выдавать сухие пайки вместо обедов, как это было во время весенней самоизоляции.
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"В связи с тем, что дистанционная форма обучения для средней и старшей школы продлена, школьники льготных категорий по желанию могут посещать учебные заведения для получения бесплатного питания. Сухой паек сейчас не предоставляется в отличие от весны этого года, когда действовал указ губернатора о самоизоляции, и деятельность учебных организаций была приостановлена. Выдача сухпайков регламентировалась правительством. Сейчас же школы функционируют, нет указа о самоизоляции. Деньги действительно выделены, но они целевые и могут быть использованы только на горячее питание. Заменить горячее питание на сухие пайки сейчас невозможно", - сказала Усатенко.
Она также отметила, что на дистанционном обучении в городе сейчас 64 тысячи учеников, а бесплатное питание получают около четырех тысяч льготников. По словам Усатенко, для ребят составляется график посещения, чтобы они не пересекались с учащимися в очном режиме младшими школьниками.
В середине ноября мэрия сообщила, что на основе рекомендаций краевого минобразования дистанционную форму обучения для учеников 5-11 классов продлили еще на две недели – до 6 декабря.
 
КрасноярскОбщество
 
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