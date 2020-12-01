https://ria.ru/20201201/shkola-1587085558.html

В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе

В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе

Информация о том, что красноярских школьников на дистанционном обучении заставляют посещать столовую для получения горячего питания, не соответствует... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:17

2020-12-01T08:17

2020-12-01T08:17

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 1 дек – РИА Новости. Информация о том, что красноярских школьников на дистанционном обучении заставляют посещать столовую для получения горячего питания, не соответствует действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь главного управления образования администрации города Екатерина Усатенко.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в Красноярске школьников заставляют обедать в школе во время дистанционного обучения. В сообщении указывалось, что "обязаловка" распространяется на 5-11 классы. Утверждалось, что такая система якобы появилась после жалоб родителей на то, что детям перестали выдавать сухие пайки вместо обедов, как это было во время весенней самоизоляции."В связи с тем, что дистанционная форма обучения для средней и старшей школы продлена, школьники льготных категорий по желанию могут посещать учебные заведения для получения бесплатного питания. Сухой паек сейчас не предоставляется в отличие от весны этого года, когда действовал указ губернатора о самоизоляции, и деятельность учебных организаций была приостановлена. Выдача сухпайков регламентировалась правительством. Сейчас же школы функционируют, нет указа о самоизоляции. Деньги действительно выделены, но они целевые и могут быть использованы только на горячее питание. Заменить горячее питание на сухие пайки сейчас невозможно", - сказала Усатенко.Она также отметила, что на дистанционном обучении в городе сейчас 64 тысячи учеников, а бесплатное питание получают около четырех тысяч льготников. По словам Усатенко, для ребят составляется график посещения, чтобы они не пересекались с учащимися в очном режиме младшими школьниками.В середине ноября мэрия сообщила, что на основе рекомендаций краевого минобразования дистанционную форму обучения для учеников 5-11 классов продлили еще на две недели – до 6 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20201115/proisshestviya-1584697497.html

красноярск

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красноярск, общество