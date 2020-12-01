https://ria.ru/20201201/sandu-1587250480.html

Додон попросил Санду не делать едких заявлений в адрес России

Додон попросил Санду не делать едких заявлений в адрес России

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что его преемнице Майе Санду надо воздержаться от "едких" заявлений в адрес России, поскольку это... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:12

2020-12-01T22:12

2020-12-01T22:12

вадим красносельский

майя санду

обсе

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молдавия

ссср

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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что его преемнице Майе Санду надо воздержаться от "едких" заявлений в адрес России, поскольку это может обострить ситуацию с Приднестровьем.Избранный президент Молдавии Санду на пресс-конференции в понедельник призвала вывести с территории непризнанной ПМР российских военных, охраняющих склады с оружием, также она считает необходимым заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ранее Санду говорила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.По его словам, пока речь идет лишь о декларациях, не стоит бояться возвращения к ситуации, которая была в Молдавии в 1990-х годах. При этом Додон напомнил, что Россия является стратегическим партнером Молдавии, с которым у республики выстроены тесные экономические связи."Миротворческая миссия на Днестре имеет международный мандат, в нее входят не только русские, благодаря этой миссии у нас нет кровопролития на Днестре, она выполняла все свои обязательства и будет выполнять их в будущем, пока не будет найдено политическое решение приднестровского конфликта, потому что нам не нужна дестабилизация", - подчеркнул действующий молдавский президент.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587204275.html

https://ria.ru/20201201/vybory-1587158416.html

румыния

молдавия

ссср

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вадим красносельский, майя санду, обсе, игорь додон, румыния, молдавия, ссср, в мире