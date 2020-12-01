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Додон попросил Санду не делать едких заявлений в адрес России
Додон попросил Санду не делать едких заявлений в адрес России
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что его преемнице Майе Санду надо воздержаться от "едких" заявлений в адрес России, поскольку это... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:12
2020-12-01T22:12
вадим красносельский
майя санду
обсе
игорь додон
румыния
молдавия
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в мире
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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что его преемнице Майе Санду надо воздержаться от "едких" заявлений в адрес России, поскольку это может обострить ситуацию с Приднестровьем.Избранный президент Молдавии Санду на пресс-конференции в понедельник призвала вывести с территории непризнанной ПМР российских военных, охраняющих склады с оружием, также она считает необходимым заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ранее Санду говорила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.По его словам, пока речь идет лишь о декларациях, не стоит бояться возвращения к ситуации, которая была в Молдавии в 1990-х годах. При этом Додон напомнил, что Россия является стратегическим партнером Молдавии, с которым у республики выстроены тесные экономические связи."Миротворческая миссия на Днестре имеет международный мандат, в нее входят не только русские, благодаря этой миссии у нас нет кровопролития на Днестре, она выполняла все свои обязательства и будет выполнять их в будущем, пока не будет найдено политическое решение приднестровского конфликта, потому что нам не нужна дестабилизация", - подчеркнул действующий молдавский президент.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587204275.html
https://ria.ru/20201201/vybory-1587158416.html
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вадим красносельский, майя санду, обсе, игорь додон, румыния, молдавия, ссср, в мире

Додон попросил Санду не делать едких заявлений в адрес России

22:12 01.12.2020
 
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что его преемнице Майе Санду надо воздержаться от "едких" заявлений в адрес России, поскольку это может обострить ситуацию с Приднестровьем.
Избранный президент Молдавии Санду на пресс-конференции в понедельник призвала вывести с территории непризнанной ПМР российских военных, охраняющих склады с оружием, также она считает необходимым заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ранее Санду говорила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья

"Я надеюсь, что за этими декларациями не стоят важные геополитические игроки, которые руководят Майей Санду, эти заявления не соответствуют ситуации в Молдавии и не помогают успокоить население. Мы не хотим разморозки конфликта, я призываю всех к спокойствию, призываю президента Майю Санду воздержаться от едких заявлений, в том числе и в адрес России, потому что это может иметь и обратный эффект", - заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1.

По его словам, пока речь идет лишь о декларациях, не стоит бояться возвращения к ситуации, которая была в Молдавии в 1990-х годах. При этом Додон напомнил, что Россия является стратегическим партнером Молдавии, с которым у республики выстроены тесные экономические связи.
"Миротворческая миссия на Днестре имеет международный мандат, в нее входят не только русские, благодаря этой миссии у нас нет кровопролития на Днестре, она выполняла все свои обязательства и будет выполнять их в будущем, пока не будет найдено политическое решение приднестровского конфликта, потому что нам не нужна дестабилизация", - подчеркнул действующий молдавский президент.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Захарова прокомментировала итог выборов в Приднестровье
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
 
Вадим КрасносельскийМайя СандуОБСЕИгорь ДодонРумынияМолдавияСССРВ мире
 
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