https://ria.ru/20201201/samostroy-1587171240.html
Свыше 2 тысяч самостроев выявили в Подмосковье с 2018 года
Свыше 2 тысяч самостроев выявили в Подмосковье с 2018 года
Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор Московской области с 2018 года, из которых порядка 600 было обнаружено в текущем году, сообщил... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:17
2020-12-01T15:17
2020-12-01T15:17
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор Московской области с 2018 года, из которых порядка 600 было обнаружено в текущем году, сообщил РИА Новости глава ведомства Артур Гарибян."Из 1751 нежилого объекта 966 находятся в работе, 519 приведены в соответствие, 266 – снесены. Вовлечено в налоговый оборот 430 тысяч квадратных метров на сумму 137,5 миллионов рублей в год", - сказал Гарибян.Он напомнил, что жители Московской области могут самостоятельно выявлять самострои с помощью мобильного приложения "Подмосковные стройки".
https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html
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