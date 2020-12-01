https://ria.ru/20201201/samostroy-1587171240.html

Свыше 2 тысяч самостроев выявили в Подмосковье с 2018 года

Свыше 2 тысяч самостроев выявили в Подмосковье с 2018 года

Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор Московской области с 2018 года, из которых порядка 600 было обнаружено в текущем году, сообщил... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:17

2020-12-01T15:17

2020-12-01T15:17

новости подмосковья

главгосстройнадзор

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор Московской области с 2018 года, из которых порядка 600 было обнаружено в текущем году, сообщил РИА Новости глава ведомства Артур Гарибян."Из 1751 нежилого объекта 966 находятся в работе, 519 приведены в соответствие, 266 – снесены. Вовлечено в налоговый оборот 430 тысяч квадратных метров на сумму 137,5 миллионов рублей в год", - сказал Гарибян.Он напомнил, что жители Московской области могут самостоятельно выявлять самострои с помощью мобильного приложения "Подмосковные стройки".

https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)