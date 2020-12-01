Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201201/samostroy-1587171240.html
Свыше 2 тысяч самостроев выявили в Подмосковье с 2018 года
Свыше 2 тысяч самостроев выявили в Подмосковье с 2018 года
Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор Московской области с 2018 года, из которых порядка 600 было обнаружено в текущем году, сообщил... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:17
2020-12-01T15:17
новости подмосковья
главгосстройнадзор
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586033527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0e90b4d49a44ef84b2eaa88820f559e2.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор Московской области с 2018 года, из которых порядка 600 было обнаружено в текущем году, сообщил РИА Новости глава ведомства Артур Гарибян."Из 1751 нежилого объекта 966 находятся в работе, 519 приведены в соответствие, 266 – снесены. Вовлечено в налоговый оборот 430 тысяч квадратных метров на сумму 137,5 миллионов рублей в год", - сказал Гарибян.Он напомнил, что жители Московской области могут самостоятельно выявлять самострои с помощью мобильного приложения "Подмосковные стройки".
https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586033527_310:0:3041:2048_1400x0_80_0_0_11bd081984f258c3e8aa06006036b9a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главгосстройнадзор, московская область (подмосковье)

Свыше 2 тысяч самостроев выявили в Подмосковье с 2018 года

15:17 01.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнос объектов самостроя в Москве
Снос объектов самостроя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Более двух тысяч самовольных строений выявил Главгосстройнадзор Московской области с 2018 года, из которых порядка 600 было обнаружено в текущем году, сообщил РИА Новости глава ведомства Артур Гарибян.
"Из 1751 нежилого объекта 966 находятся в работе, 519 приведены в соответствие, 266 – снесены. Вовлечено в налоговый оборот 430 тысяч квадратных метров на сумму 137,5 миллионов рублей в год", - сказал Гарибян.
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 12:50Новости Подмосковья
Свыше 66 тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за капремонт
Он напомнил, что жители Московской области могут самостоятельно выявлять самострои с помощью мобильного приложения "Подмосковные стройки".
 
Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
Лента новостейМолния