Депутат от Сахалина не согласился с мнением, что мост на остров не нужен
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 дек - РИА Новости. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов не согласился с мнением, что мост на Сахалин не нужен, отметив, что нет никаких оснований говорить об экономической нецелесообразности проекта.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о нецелесообразности строительства моста на Сахалин. Комментируя высказывание Иванова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что строительство такого моста экономически целесообразно в случае наполнения его потоками грузов, но об этом говорить не приходится, обсуждения вопроса о строительстве моста, по его словам, ведутся, но конкретных планов нет.
"Нет никаких оснований полагать о том, что нет целесообразности по какой-то экономической причине не строить этот мост. Он будет построен, через два, через пять, через десять лет, но то, что будет построен, в этом я уверен полностью", - сказал Карлов в видеообращении в своем Instagram.
Депутат отметил, что не находит сегодня в бюджете страны статьи расходов на строительство мостового перехода на Сахалин.
"Но это не значит, что она не появится через год, через два. Сегодня трудные экономические условия, и лишних денег у страны нет. Но это не значит, что у страны нет идеи, и уж тем более нет последовательной политики строительства вот таких магистралей", - заявил депутат, указав на имеющееся обоснование строительства тоннеля между Сахалином и материком времен Сталина.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась примерно в 540 миллиардов рублей.