https://ria.ru/20201201/safronov-1587145208.html

Омбудсмен взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц в СИЗО

Омбудсмен взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц в СИЗО

Омбудсмен Москвы взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц и проблемы с масками в СИЗО Лефортово, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:38

2020-12-01T13:38

2020-12-01T13:38

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

сизо лефортово

татьяна потяева

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

сша

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Омбудсмен Москвы взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц и проблемы с масками в СИЗО Лефортово, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.Ранее "Комерсантъ" сообщил, что Иван Сафронов сообщил о трудностях с покупкой медицинских масок в СИЗО "Лефортово" и пожаловался, что в "Лефортово" не дают куриных яиц.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201109/safronov-1583730308.html

сша

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", сизо лефортово, татьяна потяева, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, происшествия