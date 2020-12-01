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Омбудсмен взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц в СИЗО
Омбудсмен взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц в СИЗО
Омбудсмен Москвы взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц и проблемы с масками в СИЗО Лефортово, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:38
2020-12-01T13:38
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
сизо лефортово
татьяна потяева
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Омбудсмен Москвы взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц и проблемы с масками в СИЗО Лефортово, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.Ранее "Комерсантъ" сообщил, что Иван Сафронов сообщил о трудностях с покупкой медицинских масок в СИЗО "Лефортово" и пожаловался, что в "Лефортово" не дают куриных яиц.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", сизо лефортово, татьяна потяева, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша, происшествия

Омбудсмен взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц в СИЗО

13:38 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Омбудсмен Москвы взяла на контроль жалобу Сафронова на отсутствие яиц и проблемы с масками в СИЗО Лефортово, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.
Ранее "Комерсантъ" сообщил, что Иван Сафронов сообщил о трудностях с покупкой медицинских масок в СИЗО "Лефортово" и пожаловался, что в "Лефортово" не дают куриных яиц.
"В мой адрес такие жалобы не поступали. Мы держим на контроле состояние его здоровья, но жалоб на проблему с масками и яйцами к нам не поступало. Я возьму эту информацию на заметку и узнаю, что его так тревожит по этой теме", - сказала Потяева.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
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Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
 
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"СИЗО ЛефортовоТатьяна ПотяеваРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковСШАПроисшествия
 
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