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Россиян не было среди пострадавших при наезде на пешеходов в Трире

Россиян не было среди пострадавших при наезде на пешеходов в Трире

По информации правоохранительных органов ФРГ, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет, говорится в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:38

2020-12-01T18:38

2020-12-01T18:49

штеффен зайберт

наезд на пешеходов в германии

трир

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. По информации правоохранительных органов ФРГ, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет, говорится в заявлении посольства РФ в Берлине, поступившем в РИА Новости.Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил официальный представитель полиции. Как сообщил в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок, сообщил телеканал N24.

трир

германия

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2020

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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу 2020-12-01T18:38 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире