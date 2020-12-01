Россиян не было среди пострадавших при наезде на пешеходов в Трире
18:38 01.12.2020 (обновлено: 18:49 01.12.2020)
© AP Photo / dpa / Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
© AP Photo / dpa / Harald Tittel
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. По информации правоохранительных органов ФРГ, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет, говорится в заявлении посольства РФ в Берлине, поступившем в РИА Новости.
"По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Посольство России в Федеративной Республике Германия и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в заявлении.
Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил официальный представитель полиции. Как сообщил в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".
По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок, сообщил телеканал N24.