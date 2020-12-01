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Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"
Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"
На московских предприятиях "Роскосмоса" зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:05
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протон-м
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На московских предприятиях "Роскосмоса" зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень зарплаты для найма молодых сотрудников, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Так Рогозин ответил на вопрос одного из читателей, который удивился вакансии инженера-конструктора, которого ищет Центр Хруничева, предлагая зарплату от 35 тысяч рублей. К записи читатель прикрепил скриншот с одного из сайтов по поиску работы.Центр Хруничева занимается производством ракет "Протон-М" и "Ангара". Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) выпускает двигатели для ракет "Союз", "Ангара".
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протон-м, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, общество

Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"

09:05 01.12.2020 (обновлено: 12:05 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На московских предприятиях "Роскосмоса" зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень зарплаты для найма молодых сотрудников, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В Москве у нас таких зарплат нет. В Москве она выше, но в регионах проблемы есть. Например, в Воронеже на КБХА я определил директивно минимальную зарплату конструкторов, чтобы можно было привлечь талантливую молодежь", — написал он в фейсбуке.

Так Рогозин ответил на вопрос одного из читателей, который удивился вакансии инженера-конструктора, которого ищет Центр Хруничева, предлагая зарплату от 35 тысяч рублей. К записи читатель прикрепил скриншот с одного из сайтов по поиску работы.
Центр Хруничева занимается производством ракет "Протон-М" и "Ангара". Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) выпускает двигатели для ракет "Союз", "Ангара".
 
Протон-МСоюзРоскосмосДмитрий РогозинОбщество
 
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