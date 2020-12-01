https://ria.ru/20201201/rogozin-1587089013.html

Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"

Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса"

На московских предприятиях "Роскосмоса" зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:05

2020-12-01T09:05

2020-12-01T12:05

протон-м

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На московских предприятиях "Роскосмоса" зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень зарплаты для найма молодых сотрудников, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.Так Рогозин ответил на вопрос одного из читателей, который удивился вакансии инженера-конструктора, которого ищет Центр Хруничева, предлагая зарплату от 35 тысяч рублей. К записи читатель прикрепил скриншот с одного из сайтов по поиску работы.Центр Хруничева занимается производством ракет "Протон-М" и "Ангара". Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) выпускает двигатели для ракет "Союз", "Ангара".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, общество