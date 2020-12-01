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Правительство утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет
Правительство утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет
Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на 5 лет, он направлен, в том числе, на предотвращение опасных... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:15
2020-12-01T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на 5 лет, он направлен, в том числе, на предотвращение опасных заболеваний и обеспечение биологической безопасности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Он уточнил, что ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медпомощи.Отдельное внимание уделено и лекарственному обеспечению граждан, добавил Мишустин.Глава кабмина упомянул, что завершается разработка федерального регистра граждан, у которых есть право на бесплатные препараты. По его словам, это позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств. "Кроме того, реализация плана позволит повысить качество и доступность обезболивающих препаратов для тех, кому они необходимы", - заключил Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мишустин, общество

Правительство утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет

14:15 01.12.2020 (обновлено: 14:35 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на 5 лет, он направлен, в том числе, на предотвращение опасных заболеваний и обеспечение биологической безопасности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на следующие пять лет. Предстоит серьезная работа", - заявил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он уточнил, что ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медпомощи.
"План предусматривает мероприятия по внедрению новых технологий, повышению доступности медицинской помощи, в том числе по модернизации больниц и поликлиник, развитию паллиативной помощи. Направлен он и на предотвращение опасных заболеваний и обеспечение биологической безопасности", - рассказал премьер.
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Отдельное внимание уделено и лекарственному обеспечению граждан, добавил Мишустин.
Глава кабмина упомянул, что завершается разработка федерального регистра граждан, у которых есть право на бесплатные препараты. По его словам, это позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств. "Кроме того, реализация плана позволит повысить качество и доступность обезболивающих препаратов для тех, кому они необходимы", - заключил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МишустинОбщество
 
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