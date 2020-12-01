https://ria.ru/20201201/razvitie-1587153401.html

Правительство утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет

Правительство утвердило стратегию развития здравоохранения на пять лет

Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на 5 лет, он направлен, в том числе, на предотвращение опасных... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:15

2020-12-01T14:15

2020-12-01T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на 5 лет, он направлен, в том числе, на предотвращение опасных заболеваний и обеспечение биологической безопасности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Он уточнил, что ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медпомощи.Отдельное внимание уделено и лекарственному обеспечению граждан, добавил Мишустин.Глава кабмина упомянул, что завершается разработка федерального регистра граждан, у которых есть право на бесплатные препараты. По его словам, это позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств. "Кроме того, реализация плана позволит повысить качество и доступность обезболивающих препаратов для тех, кому они необходимы", - заключил Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586494398.html

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коронавирус в россии, михаил мишустин, общество