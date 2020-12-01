https://ria.ru/20201201/radiolokatsiya-1587120691.html

Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"

Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"

Заступившая год назад на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила способность обнаруживать за... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:05

2020-12-01T12:05

2020-12-01T12:05

новое оружие россии

россия

рлс "контейнер"

безопасность

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заступившая год назад на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила способность обнаруживать за тысячи километров от границы РФ истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"), сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "РТИ".Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года. По данным Минобороны, она способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от госграницы России."РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО", - заявили в пресс-службе.Загоризонтные РЛС "Контейнер" создаются НПК "НИИДАР" (входит в АО "РТИ") и предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. Станции работают на принципе отражения радиоволн от ионосферы Земли.Как отметил гендиректор НИИДАР Кирилл Макаров, слова которого приводят в РТИ, станция в Мордовии - "это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей европейской части нашей страны". Макаров также напомнил, что "Контейнеры" планируется размещать в других регионах РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с помощью загоризонтных станций "Контейнер" в России планируется создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично непрерывному полю системы предупреждения о ракетном нападении, которая нацелена на обнаружение баллистических целей.

https://ria.ru/20191202/1561818066.html

https://ria.ru/20191031/1560412425.html

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россия, рлс "контейнер", безопасность