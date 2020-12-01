Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20201201/radiolokatsiya-1587120691.html
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
Заступившая год назад на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила способность обнаруживать за... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:05
2020-12-01T12:05
новое оружие россии
россия
рлс "контейнер"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156040/69/1560406915_0:59:800:509_1400x0_80_0_0_0fed564278512b82be19d1d402c5435d.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заступившая год назад на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила способность обнаруживать за тысячи километров от границы РФ истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"), сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "РТИ".Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года. По данным Минобороны, она способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от госграницы России."РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО", - заявили в пресс-службе.Загоризонтные РЛС "Контейнер" создаются НПК "НИИДАР" (входит в АО "РТИ") и предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. Станции работают на принципе отражения радиоволн от ионосферы Земли.Как отметил гендиректор НИИДАР Кирилл Макаров, слова которого приводят в РТИ, станция в Мордовии - "это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей европейской части нашей страны". Макаров также напомнил, что "Контейнеры" планируется размещать в других регионах РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с помощью загоризонтных станций "Контейнер" в России планируется создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично непрерывному полю системы предупреждения о ракетном нападении, которая нацелена на обнаружение баллистических целей.
https://ria.ru/20191202/1561818066.html
https://ria.ru/20191031/1560412425.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156040/69/1560406915_23:0:779:567_1400x0_80_0_0_b369b8b5f42c51f02ba6cc2eb6573bac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рлс "контейнер", безопасность

Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"

12:05 01.12.2020
 
© Фото : Минобороны РоссииПриемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заступившая год назад на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила способность обнаруживать за тысячи километров от границы РФ истребители стран НАТО, созданные с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"), сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "РТИ".
Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство в Мордовии 1 декабря 2019 года. По данным Минобороны, она способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от госграницы России.
Военнослужащие во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
2 декабря 2019, 00:33Новое оружие России
Россия создаст радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
"РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО", - заявили в пресс-службе.
Загоризонтные РЛС "Контейнер" создаются НПК "НИИДАР" (входит в АО "РТИ") и предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства. Станции работают на принципе отражения радиоволн от ионосферы Земли.
Как отметил гендиректор НИИДАР Кирилл Макаров, слова которого приводят в РТИ, станция в Мордовии - "это радиолокационный комплекс, закрывающий воздушное пространство всей европейской части нашей страны". Макаров также напомнил, что "Контейнеры" планируется размещать в других регионах РФ.
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
31 октября 2019, 08:00
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с помощью загоризонтных станций "Контейнер" в России планируется создать сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично непрерывному полю системы предупреждения о ракетном нападении, которая нацелена на обнаружение баллистических целей.
 
Новое оружие РоссииРоссияРЛС "Контейнер"Безопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
Лента новостейМолния