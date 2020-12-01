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В Совфеде рассказали о законе об удаленной работе
В Совфеде рассказали о законе об удаленной работе
Временный перевод работника на удаленную занятость в соответствии с законодательством не может превышать шесть месяцев, заявила глава социального комитета... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:59
2020-12-01T14:00
инна святенко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Временный перевод работника на удаленную занятость в соответствии с законодательством не может превышать шесть месяцев, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Сенаторы на заседании в среду рассмотрят принятый Госдумой закон об удаленной работе."Договор о временном переводе работника на удаленную занятость не может превышать шести месяцев. Это касается не только пандемии, но и чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катаклизмов", - сказала парламентарий.При этом в трудовом кодексе прописываются нормы, касающиеся условий труда и отдыха. "Ранее были случаи, когда работодатель мог позвонить сотруднику и в час ночи, и в три утра", - привела пример парламентарий.Прописаны в законодательстве и условия для увольнения сотрудника, это может произойти, если он в течение двух суток не отвечает на звонки работодателя по ранее указанному телефону и если у него нет на это уважительной причины, добавила она.При этом Святенко подчеркнула, что не следует думать о том, что работа из дома намного проще. "Опросы показывают, что работники испытывали трудности при работе из дома. У детей могут параллельно идти занятия, соседи шумят", - отметила Святенко.Глава комитета уточнила, что вне зависимости от того, работает сотрудник из дома или в офисе, он также "имеет право на полноценный отпуск в 28 календарных дней".Кроме того, предусматривается комбинированная занятость, которая сочетает работу в офисе и на удаленке, добавила она.Это также может быть прописано в трудовом договоре. По словам Святенко, практика весны показала, что при такой занятости сотрудники приходили в офис 1-2 раза в неделю.Комитет по соцполитике на заседании во вторник рекомендовал палате поддержать закон о дистанционной занятости.В ходе заседания Святенко отметила, что "переход на дистанционную работу – не основание для снижения зарплаты". И даже командировки дистанционным работникам, согласно закону, должны оплачиваться добавила она.
https://ria.ru/20201127/udalenka-1586540355.html
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инна святенко, госдума рф, общество

В Совфеде рассказали о законе об удаленной работе

13:59 01.12.2020 (обновлено: 14:00 01.12.2020)
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Временный перевод работника на удаленную занятость в соответствии с законодательством не может превышать шесть месяцев, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Сенаторы на заседании в среду рассмотрят принятый Госдумой закон об удаленной работе.
"Договор о временном переводе работника на удаленную занятость не может превышать шести месяцев. Это касается не только пандемии, но и чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катаклизмов", - сказала парламентарий.
При этом в трудовом кодексе прописываются нормы, касающиеся условий труда и отдыха. "Ранее были случаи, когда работодатель мог позвонить сотруднику и в час ночи, и в три утра", - привела пример парламентарий.
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Прописаны в законодательстве и условия для увольнения сотрудника, это может произойти, если он в течение двух суток не отвечает на звонки работодателя по ранее указанному телефону и если у него нет на это уважительной причины, добавила она.
При этом Святенко подчеркнула, что не следует думать о том, что работа из дома намного проще. "Опросы показывают, что работники испытывали трудности при работе из дома. У детей могут параллельно идти занятия, соседи шумят", - отметила Святенко.
Глава комитета уточнила, что вне зависимости от того, работает сотрудник из дома или в офисе, он также "имеет право на полноценный отпуск в 28 календарных дней".
Кроме того, предусматривается комбинированная занятость, которая сочетает работу в офисе и на удаленке, добавила она.
Это также может быть прописано в трудовом договоре. По словам Святенко, практика весны показала, что при такой занятости сотрудники приходили в офис 1-2 раза в неделю.
Комитет по соцполитике на заседании во вторник рекомендовал палате поддержать закон о дистанционной занятости.
В ходе заседания Святенко отметила, что "переход на дистанционную работу – не основание для снижения зарплаты". И даже командировки дистанционным работникам, согласно закону, должны оплачиваться добавила она.
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