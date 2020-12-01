https://ria.ru/20201201/putin-1587169498.html

Путин прибыл в Тобольск

Путин прибыл в Тобольск

Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:09

2020-12-01T15:09

2020-12-01T16:44

александр моор

запсибнефтехим

юрий борисов (вице-премьер)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир путин

тобольск

тюменская область

сибур холдинг

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587176629_0:39:3071:1766_1400x0_80_0_0_41c3cd2fa71a0c2a2f167863ff92e8c6.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой Тюменской области Александром Моором.Путин в рамках поездки в Тобольск побывает на заводе "Запсибнефтехим" – это предприятие холдинга "Сибур", крупнейший нефтехимический комплекс страны, входящий в пятерку самых масштабных производств данного типа.Также в его программе - совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России, которое пройдет в режиме видеоконференции. Это мероприятие на площадке "Сибура" с участием президента предварительно было намечено на сентябрь, об этих планах сообщал летом вице-премьер Юрий Борисов.Кроме того, президент в Тобольске пообщается с губернатором Тюменской области Моором. Пресс-секретарь президента уточнял, что сопровождать Путина в этой поездке будет новый полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Экс-глава Минстроя в начале ноября стал полпредом в УрФО вместо Николая Цуканова.

https://ria.ru/20201126/putin-1586473524.html

тобольск

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, запсибнефтехим, юрий борисов (вице-премьер), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика