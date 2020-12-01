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Путин прибыл в Тобольск
Путин прибыл в Тобольск
Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:09
2020-12-01T16:44
александр моор
запсибнефтехим
юрий борисов (вице-премьер)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир путин
тобольск
тюменская область
сибур холдинг
политика
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой Тюменской области Александром Моором.Путин в рамках поездки в Тобольск побывает на заводе "Запсибнефтехим" – это предприятие холдинга "Сибур", крупнейший нефтехимический комплекс страны, входящий в пятерку самых масштабных производств данного типа.Также в его программе - совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России, которое пройдет в режиме видеоконференции. Это мероприятие на площадке "Сибура" с участием президента предварительно было намечено на сентябрь, об этих планах сообщал летом вице-премьер Юрий Борисов.Кроме того, президент в Тобольске пообщается с губернатором Тюменской области Моором. Пресс-секретарь президента уточнял, что сопровождать Путина в этой поездке будет новый полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Экс-глава Минстроя в начале ноября стал полпредом в УрФО вместо Николая Цуканова.
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тобольск
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александр моор, запсибнефтехим, юрий борисов (вице-премьер), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика

Путин прибыл в Тобольск

15:09 01.12.2020 (обновлено: 16:44 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту города Тобольска
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту города Тобольска - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту города Тобольска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой Тюменской области Александром Моором.
Путин в рамках поездки в Тобольск побывает на заводе "Запсибнефтехим" – это предприятие холдинга "Сибур", крупнейший нефтехимический комплекс страны, входящий в пятерку самых масштабных производств данного типа.
Также в его программе - совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России, которое пройдет в режиме видеоконференции. Это мероприятие на площадке "Сибура" с участием президента предварительно было намечено на сентябрь, об этих планах сообщал летом вице-премьер Юрий Борисов.
Кроме того, президент в Тобольске пообщается с губернатором Тюменской области Моором. Пресс-секретарь президента уточнял, что сопровождать Путина в этой поездке будет новый полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Экс-глава Минстроя в начале ноября стал полпредом в УрФО вместо Николая Цуканова.
Президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи в аэропорту Сарова - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 16:35
Путин прилетел в Саров
 
Александр МоорЗапсибнефтехимЮрий Борисов (вице-премьер)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Владимир ПутинТобольскТюменская областьСибур ХолдингПолитика
 
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