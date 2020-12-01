https://ria.ru/20201201/putin-1587169498.html
Путин прибыл в Тобольск
Путин прибыл в Тобольск
Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:09
2020-12-01T15:09
2020-12-01T16:44
александр моор
запсибнефтехим
юрий борисов (вице-премьер)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир путин
тобольск
тюменская область
сибур холдинг
политика
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой Тюменской области Александром Моором.Путин в рамках поездки в Тобольск побывает на заводе "Запсибнефтехим" – это предприятие холдинга "Сибур", крупнейший нефтехимический комплекс страны, входящий в пятерку самых масштабных производств данного типа.Также в его программе - совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России, которое пройдет в режиме видеоконференции. Это мероприятие на площадке "Сибура" с участием президента предварительно было намечено на сентябрь, об этих планах сообщал летом вице-премьер Юрий Борисов.Кроме того, президент в Тобольске пообщается с губернатором Тюменской области Моором. Пресс-секретарь президента уточнял, что сопровождать Путина в этой поездке будет новый полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Экс-глава Минстроя в начале ноября стал полпредом в УрФО вместо Николая Цуканова.
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александр моор, запсибнефтехим, юрий борисов (вице-премьер), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
прибыл в Тобольск
, где проведет по видеосвязи совещание о развитии нефтегазохимической отрасли, а также встретится с главой Тюменской области Александром Моором
.
Путин в рамках поездки в Тобольск побывает на заводе "Запсибнефтехим" – это предприятие холдинга "Сибур", крупнейший нефтехимический комплекс страны, входящий в пятерку самых масштабных производств данного типа.
Также в его программе - совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России, которое пройдет в режиме видеоконференции. Это мероприятие на площадке "Сибура" с участием президента предварительно было намечено на сентябрь, об этих планах сообщал летом вице-премьер Юрий Борисов.
Кроме того, президент в Тобольске пообщается с губернатором Тюменской области Моором. Пресс-секретарь президента уточнял, что сопровождать Путина в этой поездке будет новый полномочный представитель в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Экс-глава Минстроя в начале ноября стал полпредом в УрФО вместо Николая Цуканова.