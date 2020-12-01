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Twitter не удалил публикацию Китая о преступлениях австралийских военных
Twitter не удалил публикацию Китая о преступлениях австралийских военных
Социальная сеть Twitter пометила публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях военнослужащих Австралии как "медиафайл, который может содержать... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:26
2020-12-01T11:26
чжао лицзянь
скотт моррисон
хуа чуньин
мид кнр
афганистан
китай
австралия
twitter
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях военнослужащих Австралии как "медиафайл, который может содержать материалы деликатного характера", но не удалила ее, несмотря на требования австралийских властей, сообщает газета New York Post.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена."Изображение, содержащееся в данном твите, было помечено, как "материал деликатного характера", - заявил изданию представитель Twitter. Он добавил, что "дополнительную информацию о данных правилах и о том, как управлять индивидуальными настройками медиа в Twitter" можно найти на сайте социальной сети.Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в понедельник заявила, что Австралии нужно расследовать тяжкие преступления своих военных в Афганистане, привлечь виновных к ответственности и принести официальные извинения афганскому народу вместо того, чтобы возмущаться критикой других стран.
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афганистан
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чжао лицзянь, скотт моррисон, хуа чуньин, мид кнр, афганистан, китай, австралия, twitter, в мире

Twitter не удалил публикацию Китая о преступлениях австралийских военных

11:26 01.12.2020
 
© Фото : U.S. Army /Sgt. Jessi McCormickАвстралийские военнослужащие в Афганистане
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : U.S. Army /Sgt. Jessi McCormick
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях военнослужащих Австралии как "медиафайл, который может содержать материалы деликатного характера", но не удалила ее, несмотря на требования австралийских властей, сообщает газета New York Post.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена.
"Изображение, содержащееся в данном твите, было помечено, как "материал деликатного характера", - заявил изданию представитель Twitter. Он добавил, что "дополнительную информацию о данных правилах и о том, как управлять индивидуальными настройками медиа в Twitter" можно найти на сайте социальной сети.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в понедельник заявила, что Австралии нужно расследовать тяжкие преступления своих военных в Афганистане, привлечь виновных к ответственности и принести официальные извинения афганскому народу вместо того, чтобы возмущаться критикой других стран.
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Чжао ЛицзяньСкотт МоррисонХуа ЧуньинМИД КНРАфганистанКитайАвстралияTwitterВ мире
 
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