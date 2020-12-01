https://ria.ru/20201201/publikatsiya-1587111940.html
Twitter не удалил публикацию Китая о преступлениях австралийских военных
Twitter не удалил публикацию Китая о преступлениях австралийских военных
Социальная сеть Twitter пометила публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях военнослужащих Австралии как "медиафайл, который может содержать... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:26
2020-12-01T11:26
2020-12-01T11:26
чжао лицзянь
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хуа чуньин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила публикацию официального представителя МИД КНР о преступлениях военнослужащих Австралии как "медиафайл, который может содержать материалы деликатного характера", но не удалила ее, несмотря на требования австралийских властей, сообщает газета New York Post.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. Представитель ведомства написал, что Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны уже обратилось к китайским властям, а также к Twitter с требованием, чтобы данная публикация была удалена."Изображение, содержащееся в данном твите, было помечено, как "материал деликатного характера", - заявил изданию представитель Twitter. Он добавил, что "дополнительную информацию о данных правилах и о том, как управлять индивидуальными настройками медиа в Twitter" можно найти на сайте социальной сети.Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга в понедельник заявила, что Австралии нужно расследовать тяжкие преступления своих военных в Афганистане, привлечь виновных к ответственности и принести официальные извинения афганскому народу вместо того, чтобы возмущаться критикой других стран.
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чжао лицзянь, скотт моррисон, хуа чуньин, мид кнр, афганистан, китай, австралия, twitter, в мире