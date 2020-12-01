Додон призвал Санду быть осторожнее в высказываниях по Приднестровью
19:48 01.12.2020 (обновлено: 21:56 01.12.2020)
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон считает, что его преемнице Майе Санду стоит быть осторожнее в выражениях в отношении Приднестровья, чтобы не допустить нового конфликта.
Избранный президент Молдавии Санду на пресс-конференции в понедельник призвала вывести с территории непризнанной ПМР российских военных, охраняющих склады с оружием, также она считает необходимым заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ранее Санду говорила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
"Принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов, …выразили озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра. Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
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