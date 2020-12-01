https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587233305.html

Додон призвал Санду быть осторожнее в высказываниях по Приднестровью

Додон призвал Санду быть осторожнее в высказываниях по Приднестровью

Действующий президент Молдавии Игорь Додон считает, что его преемнице Майе Санду стоит быть осторожнее в выражениях в отношении Приднестровья, чтобы не... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:48

2020-12-01T19:48

2020-12-01T21:56

вадим красносельский

обсе

румыния

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон считает, что его преемнице Майе Санду стоит быть осторожнее в выражениях в отношении Приднестровья, чтобы не допустить нового конфликта.Избранный президент Молдавии Санду на пресс-конференции в понедельник призвала вывести с территории непризнанной ПМР российских военных, охраняющих склады с оружием, также она считает необходимым заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ранее Санду говорила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским."Принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов, …выразили озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра. Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587204275.html

https://ria.ru/20201130/obse-1587063214.html

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вадим красносельский, обсе, румыния, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире