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Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья
Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья
Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:34
2020-12-01T23:22
майя санду
сергей лавров
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.Он напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ. Кроме того, есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. "И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", — добавил Лавров.Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.
https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587191300.html
https://ria.ru/20201130/obse-1587063214.html
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майя санду, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья

17:34 01.12.2020 (обновлено: 23:22 01.12.2020)
 
© Sputnik / Miroslav Rotari Блокпост российских миротворцев в Приднестровье
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.
Он напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ.
"И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", — сказал министр.
Кроме того, есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне.
"И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", — добавил Лавров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.
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Майя СандуСергей ЛавровПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
 
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