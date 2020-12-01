Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья
17:34 01.12.2020 (обновлено: 23:22 01.12.2020)
© Sputnik / Miroslav Rotari Блокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Miroslav Rotari
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.
"И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", — сказал министр.
Кроме того, есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне.
"И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", — добавил Лавров.
Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.
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