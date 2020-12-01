https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587204275.html

Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья

Лавров раскритиковал позицию Санду по выводу войск из Приднестровья

Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:34

2020-12-01T17:34

2020-12-01T23:22

майя санду

сергей лавров

приднестровская молдавская республика

молдавия

в мире

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.Он напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ. Кроме того, есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. "И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", — добавил Лавров.Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.

https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587191300.html

https://ria.ru/20201130/obse-1587063214.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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майя санду, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире