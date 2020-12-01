https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587200666.html

Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья

Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья

Новое руководство Молдавии в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья должно учитывать прежние договоренности с Москвой, заявил во вторник глава... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:20

2020-12-01T17:20

2020-12-01T17:30

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обсе

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майя санду

сергей лавров

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в мире

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Новое руководство Молдавии в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья должно учитывать прежние договоренности с Москвой, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ."Конечно, мы слышим ее (президента Молдавии Майи Санду) концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

https://ria.ru/20201130/sandu-1587043725.html

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россия, обсе, одкб, майя санду, сергей лавров, молдавия, в мире