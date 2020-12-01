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Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
Новое руководство Молдавии в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья должно учитывать прежние договоренности с Москвой, заявил во вторник глава... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:20
2020-12-01T17:30
россия
обсе
одкб
майя санду
сергей лавров
молдавия
в мире
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Новое руководство Молдавии в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья должно учитывать прежние договоренности с Москвой, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ."Конечно, мы слышим ее (президента Молдавии Майи Санду) концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
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россия, обсе, одкб, майя санду, сергей лавров, молдавия, в мире

Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья

17:20 01.12.2020 (обновлено: 17:30 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Новое руководство Молдавии в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья должно учитывать прежние договоренности с Москвой, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
"Конечно, мы слышим ее (президента Молдавии Майи Санду) концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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РоссияОБСЕОДКБМайя СандуСергей ЛавровМолдавияВ мире
 
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