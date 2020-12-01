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Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
Премировать всех сотрудников по итогам 2020 года планируют только 13% работодателей в России, четверть (25%) выплатит поощрения только части работников,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T07:10
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работа.ру
россия
москва
исследование
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премировать всех сотрудников по итогам 2020 года планируют только 13% работодателей в России, четверть (25%) выплатит поощрения только части работников, показало исследование сервиса Работа.ру, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным исследования, в прошлом году отказаться от премий по итогам года планировали только 51% работодателей в сравнении с 62% в 2020 году. Также год назад почти пятая часть компаний (19%) готовили премии для всех работников, а около трети (30%) - для некоторых отличившихся.Исследование проводилось в ноябре 2019 и 2020 годах среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.
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работа.ру, россия, москва, исследование, общество

Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников

07:10 01.12.2020
 
© Depositphotos / VitalikRadkoОнлайн-конференция
Онлайн-конференция - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премировать всех сотрудников по итогам 2020 года планируют только 13% работодателей в России, четверть (25%) выплатит поощрения только части работников, показало исследование сервиса Работа.ру, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исследования, в прошлом году отказаться от премий по итогам года планировали только 51% работодателей в сравнении с 62% в 2020 году. Также год назад почти пятая часть компаний (19%) готовили премии для всех работников, а около трети (30%) - для некоторых отличившихся.
Исследование проводилось в ноябре 2019 и 2020 годах среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.
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