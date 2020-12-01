https://ria.ru/20201201/premiya-1587082337.html

Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников

Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников

Премировать всех сотрудников по итогам 2020 года планируют только 13% работодателей в России, четверть (25%) выплатит поощрения только части работников,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T07:10

2020-12-01T07:10

2020-12-01T07:10

работа.ру

россия

москва

исследование

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премировать всех сотрудников по итогам 2020 года планируют только 13% работодателей в России, четверть (25%) выплатит поощрения только части работников, показало исследование сервиса Работа.ру, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным исследования, в прошлом году отказаться от премий по итогам года планировали только 51% работодателей в сравнении с 62% в 2020 году. Также год назад почти пятая часть компаний (19%) готовили премии для всех работников, а около трети (30%) - для некоторых отличившихся.Исследование проводилось в ноябре 2019 и 2020 годах среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.

https://ria.ru/20201130/vklady-1586882713.html

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работа.ру, россия, москва, исследование, общество