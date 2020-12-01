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Распространение нового коронавируса
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Попова призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники
Попова призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники
Проведение новогодних каникул при четком соблюдении всех требований на фоне распространения коронавируса позволит не ухудшить нынешнюю ситуацию в России,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:52
2020-12-01T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Проведение новогодних каникул при четком соблюдении всех требований на фоне распространения коронавируса позволит не ухудшить нынешнюю ситуацию в России, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова."Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника... их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова призвала соблюдать ограничения по COVID-19 в новогодние праздники

14:52 01.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Проведение новогодних каникул при четком соблюдении всех требований на фоне распространения коронавируса позволит не ухудшить нынешнюю ситуацию в России, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника... их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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