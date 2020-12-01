Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил
14:28 01.12.2020 (обновлено: 14:46 01.12.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило проект санитарных правил о профилактике новой коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг, который направлен в Минюст, надеется на его утверждение на этой неделе.
"Хотела бы отметить, Михаил Владимирович (Мишустин), что в соответствии с вашим поручением, учитывая также, что основная часть заболевших (коронавирусом) - это заболевшие в трудоспособном возрасте, люди работающие, нами подготовлен проект санитарных правил, он направлен в министерство юстиции, мы надеемся, что на этой неделе он будет зарегистрирован. Профилактика новой коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг. И также позволит усилить контроль за соблюдением требований на рабочих местах", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.