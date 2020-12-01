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Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил
Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило проект санитарных правил о профилактике новой коронавирусной инфекции при осуществлении... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:28
2020-12-01T14:46
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило проект санитарных правил о профилактике новой коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг, который направлен в Минюст, надеется на его утверждение на этой неделе.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество

Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил

14:28 01.12.2020 (обновлено: 14:46 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило проект санитарных правил о профилактике новой коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг, который направлен в Минюст, надеется на его утверждение на этой неделе.
"Хотела бы отметить, Михаил Владимирович (Мишустин), что в соответствии с вашим поручением, учитывая также, что основная часть заболевших (коронавирусом) - это заболевшие в трудоспособном возрасте, люди работающие, нами подготовлен проект санитарных правил, он направлен в министерство юстиции, мы надеемся, что на этой неделе он будет зарегистрирован. Профилактика новой коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг. И также позволит усилить контроль за соблюдением требований на рабочих местах", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаОбщество
 
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