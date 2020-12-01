https://ria.ru/20201201/pozhar-1587210574.html

В Петербурге мужчина погиб при пожаре в квартире

В Петербурге мужчина погиб при пожаре в квартире

Мужчина погиб при пожаре в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:02

2020-12-01T18:02

2020-12-01T18:02

россия

красногвардейский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.По данным пресс-службы, с балкона четвертого этажа пожарные эвакуировали женщину, еще 20 человек вывели по маршевой лестнице.В 16:59 пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20201128/pozhar-1586719105.html

россия

красногвардейский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия