https://ria.ru/20201201/pozhar-1587210574.html
В Петербурге мужчина погиб при пожаре в квартире
В Петербурге мужчина погиб при пожаре в квартире
Мужчина погиб при пожаре в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:02
2020-12-01T18:02
2020-12-01T18:02
россия
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.По данным пресс-службы, с балкона четвертого этажа пожарные эвакуировали женщину, еще 20 человек вывели по маршевой лестнице.В 16:59 пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20201128/pozhar-1586719105.html
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россия, красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия