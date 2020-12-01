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Германия разрешила укладку "Северного потока — 2" до конца года

Германия разрешила укладку "Северного потока — 2" до конца года

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило, что согласовало укладку трубопровода "Северный поток 2" в немецких водах на... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:01

2020-12-01T15:01

2020-12-01T15:10

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило, что согласовало укладку трубопровода "Северный поток 2" в немецких водах на декабрь, рассматривается заявка на продолжение работ в январе-апреле следующего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Она подтвердила сообщения СМИ, что работы по укладке трубопровода могут возобновиться 5 декабря - именно с этого периода действует актуальное разрешение ведомства. Также она отметила, что "по имеющейся у BHS информации" трубоукладочные работы будет вести судно "Академик Черский".

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

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россия, северный поток — 2, германия, в мире