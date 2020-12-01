Германия разрешила укладку "Северного потока — 2" до конца года
15:01 01.12.2020 (обновлено: 15:10 01.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило, что согласовало укладку трубопровода "Северный поток 2" в немецких водах на декабрь, рассматривается заявка на продолжение работ в январе-апреле следующего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)", - заявила заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд.
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Она подтвердила сообщения СМИ, что работы по укладке трубопровода могут возобновиться 5 декабря - именно с этого периода действует актуальное разрешение ведомства. Также она отметила, что "по имеющейся у BHS информации" трубоукладочные работы будет вести судно "Академик Черский".