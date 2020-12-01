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В Иваново сформировали новый полк военно-транспортной авиации
В Иваново сформировали новый полк военно-транспортной авиации
Новый полк военно-транспортной авиации (ВТА), в состав которого вошли самолеты Ил-76МД и Ил-76МДМ, сформирован в Ивановской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:05
2020-12-01T22:05
2020-12-01T22:05
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ил-76
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безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новый полк военно-транспортной авиации (ВТА), в состав которого вошли самолеты Ил-76МД и Ил-76МДМ, сформирован в Ивановской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сформированный сегодня полк, в состав которого вошли самолеты Ил-76МД и Ил-76МДМ, приступил к выполнению задач по предназначению. Местом базирования нового военно-транспортного авиационного полка определен аэродром Иваново-Северный", - рассказали в ведомстве.Как отметил исполняющий обязанности замкомандующего ВТА полковник Иван Золотько, развитие и совершенствование организационно-штатной структуры военно-транспортной авиации является одним ключевых приоритетов Минобороны.Военно-транспортная авиация предназначена для переброски и десантирования подразделений ВДВ, доставки вооружения и боеприпасов, перевозки войск, эвакуации раненых и других задач. В состав ВТА России вместе с вновь сформированным полком в Иваново входят девять полков и дивизий.
https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html
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ил-76мд-90а, ил-76, ивановская область, иваново, безопасность