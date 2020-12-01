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В волгоградских поликлиниках открылись центры помощи больным COVID-19
В волгоградских поликлиниках открылись центры помощи больным COVID-19
Амбулаторные центры оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией открылись в крупных поликлиниках Волгоградской области, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:19
2020-12-01T12:19
2020-12-01T12:19
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коронавирус covid-19
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Амбулаторные центры оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией открылись в крупных поликлиниках Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Отмечается, что центры организованы на базе тех поликлиник, где есть рентген-аппараты и томографы, прием пациентов осуществляется либо в отдельном корпусе, либо через отдельный вход, чтобы разделить потом больных. В центрах, по информации администрации, пациенту проводят необходимую диагностику: экспресс-тест на коронавирус, ЭКГ, томографию. В случае необходимости больному вызовут специальный транспорт для направления в инфекционный госпиталь.По данным оперштаба, на 1 декабря в Волгоградской области зарегистрировано 27 408 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 243 за последние сутки. Выздоровели 25 776 человек, 312 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоградская область, общество
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости.
Амбулаторные центры оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией открылись в крупных поликлиниках Волгоградской области
, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
"Во всех крупных поликлиниках Волгоградской области начали работу амбулаторные центры оказания помощи больным COVID-19… Необходимую медицинскую помощь здесь будут получать жители с острыми респираторными инфекциями, гриппом, вирусной пневмонией, с подозрением и уже подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центры организованы на базе тех поликлиник, где есть рентген-аппараты и томографы, прием пациентов осуществляется либо в отдельном корпусе, либо через отдельный вход, чтобы разделить потом больных. В центрах, по информации администрации, пациенту проводят необходимую диагностику: экспресс-тест на коронавирус, ЭКГ, томографию. В случае необходимости больному вызовут специальный транспорт для направления в инфекционный госпиталь.
По данным оперштаба, на 1 декабря в Волгоградской области зарегистрировано 27 408 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 243 за последние сутки. Выздоровели 25 776 человек, 312 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф