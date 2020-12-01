https://ria.ru/20201201/polikliniki-1587124164.html

В волгоградских поликлиниках открылись центры помощи больным COVID-19

В волгоградских поликлиниках открылись центры помощи больным COVID-19

Амбулаторные центры оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией открылись в крупных поликлиниках Волгоградской области, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:19

2020-12-01T12:19

2020-12-01T12:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Амбулаторные центры оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией открылись в крупных поликлиниках Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Отмечается, что центры организованы на базе тех поликлиник, где есть рентген-аппараты и томографы, прием пациентов осуществляется либо в отдельном корпусе, либо через отдельный вход, чтобы разделить потом больных. В центрах, по информации администрации, пациенту проводят необходимую диагностику: экспресс-тест на коронавирус, ЭКГ, томографию. В случае необходимости больному вызовут специальный транспорт для направления в инфекционный госпиталь.По данным оперштаба, на 1 декабря в Волгоградской области зарегистрировано 27 408 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 243 за последние сутки. Выздоровели 25 776 человек, 312 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://realty.ria.ru/20201129/gospital-1586822516.html

волгоградская область

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