https://ria.ru/20201201/pokhudenie-1587171732.html

Секреты звезд: кто и как сбросил лишний вес

Секреты звезд: кто и как сбросил лишний вес

Многие мечтают быть стройными, в том числе и знаменитости. Однако из-за беременности, родов, стрессов, карантина и других факторов не у всех получается... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:22

2020-12-01T19:22

2020-12-01T19:22

шоубиз

софья таюрская

кети топурия

знаменитости

звезды

ирина пегова

лолита милявская

надежда бабкина

полина гагарина

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Многие мечтают быть стройными, в том числе и знаменитости. Однако из-за беременности, родов, стрессов, карантина и других факторов не у всех получается оставаться в идеальной форме. Тем не менее, многие нашли способы сбросить лишний вес. Кому и как из звезд российского шоу-бизнеса удалось прийти в форму, — в подборке РИА Новости. Жесткая диета Ирины ПеговойНедавно актриса заявила в Instagram, что садится на специальную диету, которую ей посоветовала Инга Оболдина. Пегова сразу предупредила, что худеть с помощью такого метода можно не чаще одного раза в два месяца. Диета рассчитана на восемь дней. Сколько можно сбросить за это время, не уточняется. В первый день диеты можно съесть пять вареных или печеных клубней картофеля и при этом пить кефир. Второй день: 100 граммов вареной куриной грудки, которую можно заменить индейкой. Бульон не употреблять. Третий день: 100 граммов постного отварного мяса без бульона.Четвертый день: 100 граммов отварной морской и нежирной рыбы (минтая, камбалы, наваги). Пятый день: килограмм фруктов и овощей, разделенных на целый день (это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свекла). При этом бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.Шестой день: только кефир. Причем, объем можно увеличить до двух литров. Седьмой день: не менее полутора-двух литров минеральной воды без газа в течение всего дня."На восьмой день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Кефир по-прежнему можно включать в рацион — до литра в день в перерывах между приемами пищи. Он должен быть несладким и максимально обезжиренным", — подчеркивает Пегова. Кети Топурия: "Отказалась от сахара и мучного"Вокалистка группы "А-Студио" в одном из интервью рассказывала, что сильно поправлялась только раз в жизни: во время первой беременности. Тогда Топурия набрала 17 килограммов. Чтобы снова прийти в форму (вернуться к привычным 54 килограммам при росте 173 сантиметра), она села на белковую диету. Меню певицы на один день выглядит примерно так: на завтрак — овсянка или творог без сахара и других добавок, на обед — суп или салат, ближе к вечеру — перекус яблоком, на ужин — мясо или рыба с гарниром в виде овощей на гриле. Однако недавно Кети Топурия, которая находится на восьмом месяце беременности, призналась, что сейчас на диетах не сидит и ни в чем себя не ограничивает. И это при том, что когда ждала первого ребенка, она набрала меньше. Софья Таюрская: "Больше никогда не буду голодать"Участница группы Little Big поделилась в своем Instagram историей о том, как на протяжении почти четырех лет боролась с лишним весом и сбросила 15 килограммов. "Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами и весила 48 килограммов. Продержался этот вес ровно два месяца. После я ушла в жуткий зажор и набрала больше десяти килограммов", — вспоминает Таюрская.С того момента, по признанию певицы, у нее "начались адские качели": в течение трех лет она то набирала, то сбрасывала вес. "После всех голодовок и зажоров я наконец-то остановилась и начала правильно питаться, а также год провела в спортзале", — пишет певица.Благодаря физическим нагрузкам и сбалансированному питанию, за три месяца она избавилась от 12 лишних сантиметров в талии и стала весить около 60 килограммов. В 2020 году вокалистка Little Big решила есть все, а спортом почти не занимается. По словам певицы, главный урок, который она извлекала из этой ситуации: "То, как ты выглядишь, — это твой выбор"."Выбираешь пироженку на ночь — будешь толстеть, выбираешь салат за четыре часа до сна — будешь худеть", — резюмирует певица.Полина Гагарина: "Стараюсь спать без дефицита"Фигурой этой исполнительницы сейчас восхищаются миллионы поклонников, хотя нередко отмечают, что Полина чересчур худая. Трудно представить, что несколько лет назад певица весила больше 80 килограммов.Было это в 2007 году, когда Гагарина родила сына Андрея. Смириться с такой огромной цифрой на весах она не могла и взялась за себя. Недавно певица рассказала, благодаря какому методу похудела на 40 килограммов, и как она сейчас держится в одном весе."В салаты добавляю моцареллу с живыми заквасками и ферментами, делаю брускетты с рикоттой. Когда я не ем, я достаточно много пью простую, негазированную теплую воду и стараюсь спать без дефицита", — делится своим секретом певица. Гагарина утверждает, что голодной не ходит. По ее словам, "организм часто сам подсказывает, что ему нужно". Надежда Бабкина: "16 часов не ешь"Народная артистка РФ, которая за три месяца похудела на 22 килограмма, рассказала Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион", что надо просто за собой следить и правильно питаться.Певица заявила, что сейчас на диетах больше не сидит, так как, по ее мнению, "они все бесполезны". Однако Бабкина рассказала, что по совету Нонны Гришаевой пробовала так называемое интервальное голодание (сейчас это один из самых популярных методов похудения). Она также уточнила, что в те 16 часов, когда нужно воздерживаться от еды, можно пить воду и даже чай, но только без сахара и уж тем более — без печенья и конфет. Три этапа похудения Ляйсан УтяшевойДвукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что после рождения дочери (в 2015 году) пять лет приходила в форму. Спортсменка худела медленно и планомерно — в три этапа. Во время первого Утяшева отказалась от сахара, мучного, сладких соков, газировок, перекусов, снэков, консервантов и жареной пищи. "Пищевая привычка формируется в течение месяца", — утверждает супруга Павла Воли. Второй этап — удержать результат и добавить физические упражнения. Во время третьего этапа важно "наладить эмоциональный фон, сон и не заедать стресс". Иными словами, не срываться.

https://ria.ru/20200211/1564542798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, кети топурия, знаменитости, звезды, ирина пегова, лолита милявская, надежда бабкина, полина гагарина